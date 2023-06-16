Эксполицейская, работавшая на россиян в Купянске, получит пожизненное заключение

Допрос коллаборантки. Фото: Харьковская областная прокуратура

В Харьковской области пожизненное заключение грозит эксполицейской, работавшей на враге во время оккупации Купянска. Она осуществляла учет заявлений и уведомлений о преступлениях в оккупационной "милиции".

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

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Деятельность коллаборантки

Правоохранители установили, что после полномасштабного вторжения России инспектор по информационной поддержке отдела полиции №2 Харьковского районного управления полиции №2 ГУНП в Харьковской области перешла на сторону врага.

После захвата Купянска 27-летняя полицейская пошла на сотрудничество с оккупантами. Сначала она осуществляла учет заявлений и сообщений о преступлениях в оккупационной "милиции".



Впоследствии женщина добровольно вступила в должность "и.о. инспектора штаба" в псевдоправоохранительном органе.

Какое наказание ожидает предательницу

Харьковской областной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт по 27-летней бывшей полицейской по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Ей грозит пожизненное заключение.

Напомним, недавно в Харьковской области к 15 годам тюрьмы приговорили очередного коллаборанта. Предатель поднял флаг России над Волчанском, а также работал на ФСБ и российскую частную военную компанию "Вагнер".