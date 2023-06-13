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У Харкові судитимуть трьох експрацівників Укрзалізниці за роботу на ворога

13 червня 2023 14:41
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
На Харківщині судитимуть трьох експрацівників Укрзалізниці за роботу на ворога
Обвинувачені експрацівники регіональної філії Укрзалізниці в суді. Фото: Харківська обласна прокуратура / Telegram
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт щодо трьох ексспівробітників регіональної філії Укрзалізниці за фактом пособництва державі-агресору, вчиненому групою осіб без попередньої змови (ч. 1 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України). Залізничники пішли на співпрацю з росіянами під час окупації міста Куп'янськ. 

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

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Матеріали слідства 

Слідством встановлено, що під час окупації м. Куп‘янськ російські загарбники створили виробничий підрозділ "Купянск-Южная дистанция пути". 37-річний чоловік обійняв посаду "заступника начальника дистанції зі штучних споруд". У свою чергу, 30-річний обвинувачений став "заступником начальника дистанції за поточним змістом колії". Їх 43-річний колишній колега теж добровільно пішов працювати на окупантів: його російські загарбники призначили "головним інженером".

"Обвинувачені організовували роботу підрозділу та спрямовували її діяльність на розвиток "государственного предприятия "Купянская железная дорога", — розповідають у прокуратурі. 

Всі вони сприяли постачанню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території РФ до окупованих територій Харківщини. Також чоловіки забезпечували виконання планових завдань, поставлених окупаційною владою, та здійснювали контроль щодо ходу виконання капітального будівництва об’єктів регулювальних робіт.

Наразі обвинувачані перебувають під вартою. Їхню справу розглядатимуть у Червонозаводському районному суді міста Харкова.

Нагадаємо, що суд відправив під цілодобовий домашній арешт до 12 серпня начальника піротехнічної кафедри Харківського Національного університету цивільного захисту. Курсанти цього закладу загинули внаслідок детонації снаряда на Харківщині.

Також ми писали про те, що на Харківщині до 15 років в‘язниці засудили чергового колаборанта. Зрадник підняв прапор Росії над Вовчанськом, а також працював на ФСБ та російську приватну військову компанію "Вагнер".

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