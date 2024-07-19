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Енергетична ситуація у Харкові складна — Терехов повідомив, як місто готується до зими

19 липня 2024 18:46
Валерія Барановська - редактор
Відключення світла у Харкові — Терехов заявив про важкі умови та шляхи їх вирішення
Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов, Facebook
Валерія Барановська - редактор

У зв'язку зі спекою енергетична ситуація в Харкові наразі є досить складною. Проте місцева влада активно працює над встановленням когенераційних установок та газогенераторів для забезпечення міста енергією на майбутній опалювальний сезон.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 19 липня.

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Терехов зазначив, що Харків активно працює над встановленням когенераційних установок та газогенераторів, щоб забезпечити місто енергією на майбутній опалювальний сезон.

"Ми серйозно і ретельно працюємо над встановленням когенераційних установок і газогенераторів. Робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон без проблем", — сказав міський голова Харкова.

Він підкреслив, що ситуація зі світлом у Харкові зараз є важкою і ще більше ускладнюється через спеку. У місті введені графіки відключень електроенергії, що призводить до великих розривів у постачанні світла до домівок мешканців.

"У мене була розмова і з Укренерго, і з обленерго щодо цієї ситуації. Необхідно виправляти цю ситуацію і такі можливості є", — зауважив Терехов.

Нагадаємо, Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.

Раніше ми писали, що у 2024 році росіяни знищили 90% потужностей теплових електростанцій ДТЕК. Наразі компанія шукає обладнання в Європі.

Харків Україна електропостачання Ігор Терехов війна в Україні енергетика відключення світла світло

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