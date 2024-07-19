Відключення світла у Харкові — Терехов заявив про важкі умови та шляхи їх вирішення

Енергетична ситуація у Харкові складна — Терехов повідомив, як місто готується до зими
У зв'язку зі спекою енергетична ситуація в Харкові наразі є досить складною. Проте місцева влада активно працює над встановленням когенераційних установок та газогенераторів для забезпечення міста енергією на майбутній опалювальний сезон.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у телемарафоні "Єдині новини" у п'ятницю, 19 липня.
Яка енергетична ситуація в Харкові
Терехов зазначив, що Харків активно працює над встановленням когенераційних установок та газогенераторів, щоб забезпечити місто енергією на майбутній опалювальний сезон.
"Ми серйозно і ретельно працюємо над встановленням когенераційних установок і газогенераторів. Робимо все можливе, щоб пройти опалювальний сезон без проблем", — сказав міський голова Харкова.
Він підкреслив, що ситуація зі світлом у Харкові зараз є важкою і ще більше ускладнюється через спеку. У місті введені графіки відключень електроенергії, що призводить до великих розривів у постачанні світла до домівок мешканців.
"У мене була розмова і з Укренерго, і з обленерго щодо цієї ситуації. Необхідно виправляти цю ситуацію і такі можливості є", — зауважив Терехов.
Нагадаємо, Кабмін запровадив норму, згідно з якою світло не відключатимуть у прифронтових зонах і поблизу кордону з Росією та Білоруссю.
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