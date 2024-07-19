Отключение света в Харькове — Терехов заявил о тяжелых условиях и путях их решения

Городской голова Харькова Игорь Терехов. Фото: Игорь Терехов, Facebook

В связи с жарой энергетическая ситуация в Харькове пока достаточно сложная. Однако местные власти активно работают над установкой когенерационных установок и газогенераторов для обеспечения города энергией на предстоящий отопительный сезон.

Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов в телемарафоне "Єдині новини" в пятницу, 19 июля.

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Терехов отметил, что Харьков активно работает над установкой когенерационных установок и газогенераторов, чтобы обеспечить город энергией на предстоящий отопительный сезон.

"Мы серьезно и тщательно работаем над установкой когенерационных установок и газогенераторов. Делаем все возможное, чтобы пройти отопительный сезон без проблем", — сказал городской голова Харькова.

Он подчеркнул, что ситуация со светом в Харькове сейчас тяжелая и еще больше усложняется из-за жары. В городе введены графики отключений электроэнергии, что приводит к большим разрывам в поставках света в дома обитателей.

"У меня был разговор и с Укрэнерго, и с облэнерго по этой ситуации. Необходимо исправлять эту ситуацию и такие возможности есть", — отметил Терехов.

Напомним, Кабмин ввел норму, согласно которой свет не будут отключаться в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

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