Третя штурмова завдала нищівного удару по окупантах на Харківщині

Військовий 3-ї ОШБр налаштовує політ дрона. Фото: Третя штурмова бригада

Бійці Третьої штурмової бригади продовжують ефективно знищувати ворожі позиції на Харківщині за допомогою FPV-дронів. Унаслідок ударів було уражено кілька російських вантажівок "Урал" та "буханок", дві артилерійські гармати, міномет та укриття, де перебувала жива сила противника.

Відеокадрами поділилась пресслужба Третьої штурмової бригади.

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Ворожий урал. Фото: скриншот

Будинок, де переховувалися російські зв'язківці. Фото: скриншот

Однією з ключових цілей став будинок, який використовували російські зв’язківці. Точне влучання FPV-дрона повністю зруйнувало дах будівлі, залишивши ворога без комунікацій.

Операція проводилася підрозділом Батальйону безпілотних систем, який продовжує завдавати нищівних ударів по російських позиціях.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової показали, як успішно атакували станковий автоматичний гранатомет "АГС" й міномет російських військових.

А бійці 82-ї ОДШБр опублікували відео боїв з російськими військами на Курському напрямку.