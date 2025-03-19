Третья штурмовая нанесла сокрушительный удар по оккупантам на Харьковщине

Военный 3-й ОШБр настраивает полет дрона. Фото: Третья штурмовая бригада

Бойцы Третьей штурмовой бригады продолжают эффективно уничтожать вражеские позиции на Харьковщине с помощью FPV-дронов. В результате ударов было поражено несколько российских грузовиков "Урал" и "буханок", две артиллерийские пушки, миномет и укрытия, где находилась живая сила противника.

Видеокадрами поделилась пресс-служба Третьей штурмовой бригады.

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Вражеский урал. Фото: скриншот

Дом, где скрывались российские связисты. Фото: скриншот

Одной из ключевых целей стал дом, который использовали российские связисты. Точное попадание FPV-дрона полностью разрушило крышу здания, оставив врага без коммуникаций.

Операция проводилась подразделением Батальона беспилотных систем, который продолжает наносить сокрушительные удары по российским позициям.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой показали, как успешно атаковали станковый автоматический гранатомет "АГС" и миномет российских военных.

А бойцы 82-й ОДШБр опубликовали видео боев с российскими войсками на Курском направлении.