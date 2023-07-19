Футболки по 5 000 гривень: харківська поліклініка провела тендер на закупівлю коштовного одягу

Жінка на прийомі у лікаря (ілюстративне фото). Фото: Корпусенко Борис / УНІАН

29 червня Харківська міська поліклініка №24 уклала договір щодо придбання чотирьох футболок на 21 000 гривень з ФОП Клименко Артем Вікторович. Також протягом року медзаклад замовляв коштовтовне взуття для персоналу та переплачував на інших закупівлях.

Про це повідомляє ГО "Харківський антикорупційний центр".

Читайте також:

Коштовний одяг

Зідно розслідування Антикорупційного центру, медзаклад замовив у ФОПа три футболки Polo розміру XXL та одна футболка розміру XL, кожна по 5184 грн.

Скріншот з сайту Prozzoro

Громадські діячі порівняли ціни на тендері та інтерніті, так вартість чоловічої футболки Polo в мережі коливається від 400 до 2000 грн. Але поліклініка в декілька разів перевищила вартість дорогих футболок. У травні поліклініка у того ж ФОПа придбала дві футболки Polo XXL взагалі по 6276 грн. Так що червнева закупівля одягу пройшла з економією. А ось футболка Polo S і у травні була відносно "дешевою", усього якихось 5184 бюджетні гривні. Хоча у вересні 2022-го поліклініка здійснила "найдешевшу" закупівлю, придбавши одну фірмову футболку Puma XL лише за 3680 грн.

У квітні 2023 року поліклініка придбала у Клименка дві пари жіночих кросівок (37 та 39 розмірів) по 6430 грн. за пару. А у серпні 2022 року поліклініка придбала 5 пар жіночих кросівок 38, 39, 40, 41, 43 розмірів по 4 480 грн. за пару.В той же час на офіційному сайті всесвітньовідомого спортивного бренду жіночі кросівки за 1000-3000 грн.

Скріншот з сайту Prozzoro

Також медзаклад закупив у листопаді 2022 року дві пари чоловічого взуття (42 та 46 розмірів) всього по 5480 грн. за пару.

"Придбання футболок по 5000 гривень за штуку або пари кросівок за 6000 гривень – це справжня розкіш під час війни", — пишуть громадські активісти.

ХАЦ поспілкувався з контактною особою поліклініки № 24 Іваном Плякою. Він підтвердив такі ціни на одяг. За його словами, це спеціалізований одяг, зроблений на замовлення.

"Це спеціальні кросівки купляли, для лікарів. Футболки також для лікарів, їх замовляли", – розповів Пляка громадським активістам.

Щодо вартості квітки пояснення представника медустанови було таким: у вартість була закладена ціна горщика.

Рослини для лікарні

Окрім елітного одягу, у поліклініці полюбляють купляти вартісні рослини.

Наприклад, 10 червня 2022 року медики купили 2,2 квадратних метри зеленого моху за майже п’ятдесят тисяч гривень. При тому, що 1 кв.м. скандинавського моху ягелю можна без проблем придбати за 4 000 грн. На фоні цього не виглядає дивною купівля квітки у вазоні за 18 850 грн. у іншого підприємця, ФОП Зубар Всеволод Владиславович.

Поліклініка не змогла обійтись без двох "тещиних язиків" і купила дві живі квітки різної висоти: Сансевьеру Laurentii d27/h105 по 3900 грн. за штуку та Сансевьеру Laurentii d14/h50 за 1600 грн.

Переплати на інших закупівлях

Офісний папір у того ж ФОП Клименко поліклініка придбала по 396 гривень за одну пачку на загальну суму 250 тисяч гривень. При тому, що в супермаркетах він коштує від 160 до 220 грн, а нове КП "Централізована закупівельна організація" провела торги та придбала папір для пологового будинку та купи комунальних підприємств по 144 гривні за пачку.

"Тільки на цій закупівлі переплата могла скласти понад 100 тисяч гривень. Не думаю, що поліклініці потрібен папір дорожчий, ніж, наприклад, пологовому будинку", — пишуть активісти.

Також під час розслідування Антикорупційни центр зпфіксував переплату поліклінікою майже вдвічі за водонагрівач Atlantic Elite Steatite VM – 80. Виробник пропонує бойлер за 8929 грн., а поліклініка віддала 17140 грн. Або кондиціонер мобільний Cooper&Hunter, який поліклініка №24 придбала за 31 600 грн., міська поліклініка № 8 купила вдвічі дешевше, за 16 100 грн.

Але і це ще не всі переплати цієї поліклініки. Звичка переплачувати розповсюджується навіть на господарське мило (125 г.), яке поліклініка купила по 41,6 грн. за брусок, у той час як в ТЦ таке саме коштує 22 грн. Туалетний папір поліклініка купує по 1113 грн. за упаковку, у інших магазинах його можна придбати по 434-635 грн.

Дорогий ремонт

За даними сайту Prozorro, поліклініка за останні роки заплатила за різними угодами 175 мільйонів гривень, із яких тендери, укладені непрозоро, становлять 108 мільйонів гривень.

Здебільшого кошторисів за цими закупівлями немає, але в деяких за 2022 рік вони завантажені. Наприклад, у вересні 2022 року лікарня замовляє ремонт з придбанням комерційного лінолеуму по 801 гривні за квадратний метр.

Скріншот з укладеного договору підряду

Зараз середня ринкова ціна комерційного зносостійкого лінолеуму становить 660 гривень за квадратний метр. При тому, що є купа варіантів в "Епіцентрі" по 400 гривень за квадратний метр

Плюс придбання кафелю майже по 1000 гривень за квадратний метр, хоча купа закладів замовляють у діапазоні 500-700 гривень за квадратний метр.

Ще один яскравий приклад: поліклініка закуповує сталеві радіатори розміром 800*500 потужністю 1,646 кВт по 7000 гривень за одиницю. Для порівняння: сталевий радіатор з такими розмірами та потужністю 1,8 кВт коштує трохи більше двох тисяч гривень.

Антикорупційни центр відзначає, що усі угоди з ФОП Клименко підписують без проведення торгів, тобто поліклініка сама обирає цього підприємця та погоджується на його ціни.

Реакція міськради

Речниця Харківської міської ради Ольга Мірошниченко повідомляє, що харківський міський голова Ігор Терехов пообіцяв розібратися у ситуації з тендерами 24-ї поліклініки. Наразы, головлікар закладу відсторонений через ситуацію, що склалася, а також ведеться службове розслідування.

Нагадаємо, що у харківських школах встановлювали вікна за вдвічі завищеними цінами.

Також ми писали про те, що аеропорт "Бориспіль" прокоментувало оголошений тендер на замовлення послуги з комплексного обслуговування обʼєктів аеропорту на порталі Prozzoro. Очікувана вартість прибирання аеропорту, який не працює, становить 51,7 млн гривень.