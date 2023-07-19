Футболки по 5 000 гривен: харьковская поликлиника провела тендер на закупку драгоценной одежды

Женщина на приеме у врача (иллюстративное фото). Фото: Корпусенко Борис / УНИАН

29 июня Харьковская городская поликлиника №24 заключила договор о приобретении четырех футболок на 21 000 гривен с ФЛП Клименко Артем Викторович. Также в течение года медучреждение заказывало дорогостоящую обувь для персонала и переплачивало на других закупках.

Об этом сообщает ОО "Харьковский антикоррупционный центр".

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Драгостоящая одежда

Согласно расследованию Антикоррупционного центра, медучреждение заказало у ФЛПа три футболки Polo размера XXL и одна футболка размера XL, каждая по 5184 грн.

Скриншот с сайта Prozzoro

Общественные деятели сравнили цены на тендере и интернете, так стоимость мужской футболки Polo в сети колеблется от 400 до 2000 грн. Но поликлиника в несколько раз превысила стоимость дорогих футболок. В мае поликлиника у того же ФЛП приобрела две футболки Polo XXL вообще по 6276 грн. Так что июньская закупка одежды прошла с экономией. А вот футболка Polo S и в мае была относительно "дешевой", всего каких-то 5184 бюджетных гривны. Хотя в сентябре 2022-го поликлиника осуществила "самую дешевую" закупку, приобретя одну фирменную футболку Puma XL всего за 3680 грн.

В апреле 2023 года поликлиника приобрела у Клименко две пары женских кроссовок (37 и 39 размеров) по 6430 грн за пару. А в августе 2022 года поликлиника приобрела 5 пар женских кроссовок 38, 39, 40, 41, 43 размера по 4 480 грн за пару. В то же время на официальном сайте всемирно известного спортивного бренда женские кроссовки за 1000-3000 грн.

Скриншот с сайта Prozzoro

Также медучреждение закупило в ноябре 2022 года две пары мужской обуви (42 и 46 размеров) всего по 5480 грн. за пару.

"Приобретение футболок по 5000 гривен за штуку или пару кроссовок за 6000 гривен — это настоящая роскошь во время войны", — пишут общественные активисты.

ХАЦ пообщался с контактным лицом поликлиники №24 Иваном Плякой. Он подтвердил такие цены на одежду. По его словам, это специализированная одежда, сделанная по заказу.

"Это специальные кроссовки покупали, для врачей. Футболки также для врачей, их заказывали", — рассказал Пляка активистам.

Растения для больницы

Кроме элитной одежды в поликлинике любят покупать стоимостные растения.

Например, 10 июня 2022 года медики купили 2,2 квадратных метра зеленого мха за почти пятьдесят тысяч гривен. При том, что 1 кв.м скандинавского мха ягеля можно без проблем приобрести за 4000 грн. На фоне этого не выглядит странной покупка цветка в горшке за 18850 грн. у другого предпринимателя, ФЛП Зубарь Всеволод Владиславович.

Поликлиника не смогла обойтись без двух "тещиных языков" и купила два живых цветка разной высоты: Сансевьеру Laurentii d27/h105 по 3900 грн. за штуку и Сансевьеру Laurentii d14/h50 за 1600 грн.

Переплаты на других закупках

Офисную бумагу у того же ФЛП Клименко поликлиника приобрела по 396 гривен за одну пачку на общую сумму 250 тысяч гривен. При том, что в супермаркетах он стоит от 160 до 220 грн, а новое КП "Централизованная закупочная организация" провела торги и приобрела бумагу для роддома и кучу коммунальных предприятий по 144 гривны за пачку.

"Только на этой закупке переплата могла составить более 100 тысяч гривен. Не думаю, что поликлинике нужна бумага дороже, чем, например, роддом", — пишут активисты.

Также во время расследования Антикоррупционный центр зафиксировал переплату поликлиникой почти вдвое за водонагреватель Atlantic Elite Steatite VM – 80. Производитель предлагает бойлер за 8929 грн, а поликлиника отдала 17140 грн. Или мобильный Cooper&Hunter кондиционер, который поликлиника №24 приобрела за 31 600 грн, городская поликлиника № 8 купила вдвое дешевле, за 16 100 грн.

Но и это еще не все переплаты этой поликлиники. Привычка переплачивать распространяется даже на хозяйственное мыло (125 г), которое поликлиника купила по 41,6 грн за брусок, в то время как в ТЦ такое же стоит 22 грн. Туалетную бумагу поликлиника покупает по 1113 грн за упаковку, в других магазинах можно приобрести по 434-635 грн.

Дорогой ремонт

По данным сайта Prozorro, поликлиника за последние годы заплатила по разным соглашениям 175 миллионов гривен, из которых тендеры, заключенные непрозрачно, составляют 108 миллионов гривен.

В основном смет по этим закупкам нет, но у некоторых за 2022 год они загружены. К примеру, в сентябре 2022 года больница заказывает ремонт с приобретением коммерческого линолеума по 801 гривны за квадратный метр.

Скриншот по заключенному договору подряда

В настоящее время средняя рыночная цена коммерческого износостойкого линолеума составляет 660 гривен за квадратный метр. При том, что есть куча вариантов в "Эпицентре" по 400 гривен за квадратный метр

Плюс приобретение кафеля почти по 1000 гривен за квадратный метр, хотя куча заведений заказывают в диапазоне 500-700 гривен за квадратный метр.

Еще один яркий пример: поликлиника закупает стальные радиаторы размером 800*500 мощностью 1646 кВт по 7000 гривен за единицу. Для сравнения: стальной радиатор с такими размерами и мощностью 1,8 кВт стоит чуть больше двух тысяч гривен.

Антикоррупционный центр отмечает, что все соглашения с ФЛП Клименко подписывают без проведения торгов, то есть поликлиника сама выбирает этого предпринимателя и соглашается с его ценами.

Реакция горсовета

Пресс-секретарь Харьковского городского совета Ольга Мирошниченко сообщает, что харьковский городской голова Игорь Терехов пообещал разобраться в ситуации с тендерами 24-й поликлиники. На данный момент главврач учреждения отстранен из-за сложившейся ситуации, а также ведется служебное расследование.

Напомним, что в харьковских школах устанавливали окна по вдвое завышенным ценам.

Также мы писали о том, что аэропорт "Борисполь" прокомментировал объявленный тендер по заказу услуги по комплексному обслуживанию объектов аэропорта на портале Prozzoro. Ожидаемая стоимость уборки неработающего аэропорта составляет 51,7 млн гривен.