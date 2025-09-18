Гетманцев розповів про використання грошей, які отримує Україна

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про залежність України від зовнішнього фінансування. Він зазначив, що необхідно ефективно використовувати ці кошти та правильно розставляти пріоритети.

Про це Данило Гетманцев заявив під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Гетманцев про використання грошей та детінізацію

Данило Гетманцев зазначив, що наразі Україна дійсно залежна від зовнішнього фінансування.

"Фінансуємо ми всі видатки бюджету, ось це тоді у нас є гроші. Потрібно розуміти, що так, ми залежні від зовнішнього фінансування", — наголосив посадовець.

Крім того, він розповів про пріоритетність використанні грошей. На думку Гетманцева, саме підтримка прифронтових громад є абсолютним пріоритетом перед деякими іншими програмами.

"Тепер про джерела. Ті гроші, які ми отримуємо, маємо використовувати на ті чи інші пріоритети. І вибирати між тими пріоритетами, які є. Я переконаний, що підтримка прифронтових громад є абсолютним пріоритетом перед деякими іншими програмами. Тому перше джерело — це перегляд тих програм, які є неефективними, які не використовуються", — сказав Гетманцев.

Зокрема, він зауважив, що за перших сім місяців у 35 бюджетних програм не використано жодної копійки. Голова комітету ВРУ з питань фінансів наголосив, що необхідно ефективно використовувати гроші, аби подібних програм не було.

"За перших сім місяців у 35 бюджетних програм не освоєно ні копійки. Це ж говорить про те, що вони або взагалі не використають ці гроші, або вони будуть використовувати їх у листопаді-грудні, в істеричному стані, аби встигнути, і це буде неефективно. Й аби таких неефективних програм не було взагалі, ми маємо використовувати гроші ефективно", — пояснив Гетманцев.

Також посадовець розповів, що близько 900 мільярдів гривень щороку знаходяться в детінізації.

"Друге джерело — величезні резерви в детінізації. Це 900 мільярдів гривень щороку. Якщо ми виведемо з тіні хоча б половину, ми не тільки зможемо вирішити питання прифронтових регіонів, ми зможемо вирішити питання заробітних плат вчителів, і пенсій, і соціальної допомоги. Це питання номер один, яке зараз стоїть перед урядом", — резюмував голова комітету ВРУ з питань фінансів.

Зазначимо, що у Харкові 18 вересня оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї увійшли понад 100 громад, які об’єдналися задля спільного вирішення актуальних проблем прифронтових регіонів. Очолив Асоціацію мер Харкова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що у Харкові 18 вересня стартував форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів".

Під час форуму у Харкові Гетманцев назвав масштаби збитків для України з початку повномасштабної війни РФ.