Гетманцев рассказал об использовании денег, которые получает Украина

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев. Фото: Новини.LIVE

Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал о зависимости Украины от внешнего финансирования. Он отметил, что необходимо эффективно использовать эти средства и правильно расставлять приоритеты.

Об этом Даниил Гетманцев заявил во время Форума прифронтовых городов "Стратегические измерения городов-форпостов" в четверг, 18 сентября, информируют Новини.LIVE.

Гетманцев об использовании денег и детенизации

Даниил Гетманцев отметил, что сейчас Украина действительно зависима от внешнего финансирования.

"Финансируем мы все расходы бюджета, вот это тогда у нас есть деньги. Нужно понимать, что да, мы зависимы от внешнего финансирования", — подчеркнул чиновник.

Кроме того, он рассказал о приоритетности использовании денег. По мнению Гетманцева, именно поддержка прифронтовых громад является абсолютным приоритетом перед некоторыми другими программами.

"Теперь об источниках. Те деньги, которые мы получаем, должны использовать на те или иные приоритеты. И выбирать между теми приоритетами, которые есть. Я убежден, что поддержка прифронтовых громад является абсолютным приоритетом перед некоторыми другими программами. Поэтому первый источник — это пересмотр тех программ, которые являются неэффективными, которые не используются", — сказал Гетманцев.

В частности, он отметил, что за первые семь месяцев в 35 бюджетных программ не использовано ни копейки. Председатель комитета ВРУ по вопросам финансов отметил, что необходимо эффективно использовать деньги, чтобы подобных программ не было.

"За первые семь месяцев в 35 бюджетных программ не освоено ни копейки. Это же говорит о том, что они или вообще не используют эти деньги, или они будут использовать их в ноябре-декабре в истерическом состоянии, чтобы успеть, и это будет неэффективно. И чтобы таких неэффективных программ не было вообще — мы должны использовать деньги эффективно", — объяснил Гетманцев.

Также чиновник рассказал, что около 900 миллиардов гривен ежегодно находятся в детенизации.

"Второй источник — огромные резервы в детенизации. Это 900 миллиардов гривен ежегодно. Если мы выведем из тени хотя бы половину, мы не только сможем решить вопрос прифронтовых регионов, мы сможем решить вопрос заработных плат учителей, и пенсий, и социальной помощи. Это вопрос номер один, который сейчас стоит перед правительством", — резюмировал председатель комитета ВРУ по вопросам финансов.

Отметим, что в Харькове 18 сентября объявили о создании Ассоциации прифронтовых городов и громад. В нее вошли более 100 громад, которые объединились для совместного решения актуальных проблем прифронтовых регионов. Возглавил Ассоциацию мэр Харькова Игорь Терехов.

Напомним, что в Харькове 18 сентября стартовал форум прифронтовых городов и громад "Стратегические измерения городов-форпостов".

Во время форума в Харькове Гетманцев назвал масштабы убытков для Украины с начала полномасштабной войны РФ.