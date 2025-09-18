Форум прифронтових міст і громад стартував у Харкові — для чого покликаний

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: кадр з відео

У Харкові 18 вересня стартував форум прифронтових міст і громад "Стратегічні виміри міст-форпостів". У події беруть участь очільники обласних військових адміністрацій, представники ООН, підприємці прифронтових міст, урядовці тощо.

18 вересня

Форум у Харкові 18 вересня

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба під час відкриття форуму заявив, що сьогодні ми ставимо завдання об'єднати громади. За його словами, саме так можна буде ефективно співпрацювати разом: з урядом, парламентом та міжнародними партнерами.

"Це правильний крок, й ідея створення Асоціації прифронтових міст і громад, я впевнений, дозволить чітко артикулювати потреби та координувати наші дії. Шановні колеги! Для уряду прифронтові регіони, міста та села, звичайно, надважливі. Ми вже запустили програму підтримки прифронтових громад. Вона охоплює десять областей України й понад дві сотні громад", — поділився Кулеба.

Він пояснив, що в програмі п'ять пріоритетів: люди, житло, безпека, бізнес, здоров'я. Для цього передбачені конкретні заходи, зокрема, від будівництва укриттів у школах і лікарнях до фінансування місцевих програм для розвитку бізнесу, аграріїв, підтримки медиків та соціальної інфраструктури.

За словами віцепрем'єр-міністра з відновлення України, сьогодні дуже важливо, щоб саме громади визначали свої першочергові потреби.

"Також хочу сказати, що ми працюємо над тим, щоб у 2026 році громади отримали більше підтримки від держави, зокрема, це додаткові дотації та фінансування окремих проєктів. Тому, дякую вам за вашу працю, стійкість та готовність брати участь у спільних процесах. Разом ми зробимо так, що прифронтові громади стануть прикладом відновлення і розвитку навіть у найскладніших умовах", — підсумував Олексій Кулеба.

Що сказав Олег Синєгубов

Водночас голова Харківської ОВА Олег Синєгубов заявив, що підготовка до опалювального сезону — найближчий та найважливіший виклик, який стоїть не лише перед містом, а й областю.

"Цей форум покликаний для того, щоби об'єднати і далі відстоювати інтереси наших людей на найвищому рівні. Звичайно, ми маємо неабияку підтримку президента, відповідно парламенту, профільних міністерств. Однак все одно тільки люди з тих прифронтових територій знають, як найкраще відновлювати, як найкраще справитися з тими викликами, які ми сьогодні маємо", — сказав він.

Зазначимо, Асоціація прифронтових міст і громад — це ініціатива про створення якої оголосили сьогодні, 18 вересня, у Харкові. Вона об'єднала понад 100 громад з метою об'єднати зусилля прифронтових регіонів навколо вирішення їхніх нагальних проблем. Керівником Асоціації став міський голова Харкова Ігор Терехов.

