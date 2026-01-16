Гетманцев відзначив роботу мера Харкова щодо енергозабезпечення
Роботу мера Харкова Ігоря Терехова сьогодні використовують як приклад для інших українських міст. Це стосується питання енергозабезпечення.
Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.
Енергозабезпечення Харкова
За словами Гетманцева, Харків демонструє ефективне кризове управління навіть в умовах постійної загрози обстрілів.
Місто вже кілька років живе в реальності, де час підльоту ракет іноді менший за час до укриття, проте при цьому зберігає стабільну роботу водо-, тепло- та електропостачання.
"Терехов на своєму місці, людина знає, яким чином не тільки організувати роботу, нормально організувати забезпечення всіма комунальними послугами та іншими послугами харків'ян, але знає, як масштабувати це на всю країну", — сказав він.
Натомість ситуація в Києві, за оцінкою нардепа, виглядає значно слабшою, зокрема у сфері енергетики та комунального господарства.
Гетманцев наголосив, що відчутних досягнень у столиці наразі не спостерігають ані на центральному, ані на місцевому рівнях, і це бачать самі кияни.
Нагадаємо, що економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ закликав масштабувати досвід Ігоря Терехова щодо енергетики.
А до цього мер Харкова зробив заяву про необхідність змін в сфері енергетики України.
