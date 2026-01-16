Гетманцев відзначив роботу мера Харкова щодо енергозабезпечення

Данило Гетманцев. Фото: кадр з інтерв'ю

Роботу мера Харкова Ігоря Терехова сьогодні використовують як приклад для інших українських міст. Це стосується питання енергозабезпечення.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Енергозабезпечення Харкова

За словами Гетманцева, Харків демонструє ефективне кризове управління навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

Місто вже кілька років живе в реальності, де час підльоту ракет іноді менший за час до укриття, проте при цьому зберігає стабільну роботу водо-, тепло- та електропостачання.

"Терехов на своєму місці, людина знає, яким чином не тільки організувати роботу, нормально організувати забезпечення всіма комунальними послугами та іншими послугами харків'ян, але знає, як масштабувати це на всю країну", — сказав він.

Натомість ситуація в Києві, за оцінкою нардепа, виглядає значно слабшою, зокрема у сфері енергетики та комунального господарства.

Гетманцев наголосив, що відчутних досягнень у столиці наразі не спостерігають ані на центральному, ані на місцевому рівнях, і це бачать самі кияни.

Нагадаємо, що економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ закликав масштабувати досвід Ігоря Терехова щодо енергетики.

А до цього мер Харкова зробив заяву про необхідність змін в сфері енергетики України.