Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Гетманцев відзначив роботу мера Харкова щодо енергозабезпечення

Гетманцев відзначив роботу мера Харкова щодо енергозабезпечення

Ua ru
Дата публікації: 16 січня 2026 22:55
Гетманцев відзначив роботу мера Харкова щодо енергозабезпечення
Данило Гетманцев. Фото: кадр з інтерв'ю

Роботу мера Харкова Ігоря Терехова сьогодні використовують як приклад для інших українських міст. Це стосується питання енергозабезпечення.

Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев в інтерв’ю для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Енергозабезпечення Харкова

За словами Гетманцева, Харків демонструє ефективне кризове управління навіть в умовах постійної загрози обстрілів.

Реклама

Місто вже кілька років живе в реальності, де час підльоту ракет іноді менший за час до укриття, проте при цьому зберігає стабільну роботу водо-, тепло- та електропостачання.

"Терехов на своєму місці, людина знає, яким чином не тільки організувати роботу, нормально організувати забезпечення всіма комунальними послугами та іншими послугами харків'ян, але знає, як масштабувати це на всю країну", — сказав він.

Реклама

Натомість ситуація в Києві, за оцінкою нардепа, виглядає значно слабшою, зокрема у сфері енергетики та комунального господарства.

Гетманцев наголосив, що відчутних досягнень у столиці наразі не спостерігають ані на центральному, ані на місцевому рівнях, і це бачать самі кияни.

Реклама

Нагадаємо, що економіст, фінансовий аналітик Олексій Кущ закликав масштабувати досвід Ігоря Терехова щодо енергетики.

А до цього мер Харкова зробив заяву про необхідність змін в сфері енергетики України

Харків Данило Гетманцев сфера енергетики Ігор Терехов енергетика
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації