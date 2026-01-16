Гетманцев отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению
Работу мэра Харькова Игоря Терехова сегодня используют как пример для других украинских городов. Это касается вопроса энергообеспечения.
Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.
Энергообеспечение Харькова
По словам Гетманцева, Харьков демонстрирует эффективное кризисное управление даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.
Город уже несколько лет живет в реальности, где время подлета ракет иногда меньше времени до укрытия, однако при этом сохраняет стабильную работу водо-, тепло- и электроснабжения.
"Терехов на своем месте, человек знает, каким образом не только организовать работу, нормально организовать обеспечение всеми коммунальными услугами и другими услугами харьковчан, но знает, как масштабировать это на всю страну", — сказал он.
Зато ситуация в Киеве, по оценке нардепа, выглядит значительно слабее, в частности в сфере энергетики и коммунального хозяйства.
Гетманцев отметил, что ощутимых достижений в столице пока не наблюдают ни на центральном, ни на местном уровнях, и это видят сами киевляне.
Напомним, что экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ призвал масштабировать опыт Игоря Терехова по энергетике.
А до этого мэр Харькова сделал заявление о необходимости изменений в сфере энергетики Украины.
