Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков Гетманцев отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению

Гетманцев отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению

Ua ru
Дата публикации 16 января 2026 22:55
Гетманцев отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению
Даниил Гетманцев. Фото: кадр из интервью

Работу мэра Харькова Игоря Терехова сегодня используют как пример для других украинских городов. Это касается вопроса энергообеспечения.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Энергообеспечение Харькова

По словам Гетманцева, Харьков демонстрирует эффективное кризисное управление даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Город уже несколько лет живет в реальности, где время подлета ракет иногда меньше времени до укрытия, однако при этом сохраняет стабильную работу водо-, тепло- и электроснабжения.

"Терехов на своем месте, человек знает, каким образом не только организовать работу, нормально организовать обеспечение всеми коммунальными услугами и другими услугами харьковчан, но знает, как масштабировать это на всю страну", — сказал он.

Зато ситуация в Киеве, по оценке нардепа, выглядит значительно слабее, в частности в сфере энергетики и коммунального хозяйства.

Гетманцев отметил, что ощутимых достижений в столице пока не наблюдают ни на центральном, ни на местном уровнях, и это видят сами киевляне.

Напомним, что экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ призвал масштабировать опыт Игоря Терехова по энергетике.

А до этого мэр Харькова сделал заявление о необходимости изменений в сфере энергетики Украины.

Харьков Даниил Гетманцев сфера энергетики Игорь Терехов энергетика
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации