Гетманцев отметил работу мэра Харькова по энергообеспечению

Даниил Гетманцев. Фото: кадр из интервью

Работу мэра Харькова Игоря Терехова сегодня используют как пример для других украинских городов. Это касается вопроса энергообеспечения.

Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью для Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Энергообеспечение Харькова

По словам Гетманцева, Харьков демонстрирует эффективное кризисное управление даже в условиях постоянной угрозы обстрелов.

Город уже несколько лет живет в реальности, где время подлета ракет иногда меньше времени до укрытия, однако при этом сохраняет стабильную работу водо-, тепло- и электроснабжения.

"Терехов на своем месте, человек знает, каким образом не только организовать работу, нормально организовать обеспечение всеми коммунальными услугами и другими услугами харьковчан, но знает, как масштабировать это на всю страну", — сказал он.

Зато ситуация в Киеве, по оценке нардепа, выглядит значительно слабее, в частности в сфере энергетики и коммунального хозяйства.

Гетманцев отметил, что ощутимых достижений в столице пока не наблюдают ни на центральном, ни на местном уровнях, и это видят сами киевляне.

Напомним, что экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ призвал масштабировать опыт Игоря Терехова по энергетике.

А до этого мэр Харькова сделал заявление о необходимости изменений в сфере энергетики Украины.