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Головком ЗСУ прокоментував інформацію, що окупанти можуть здійснити наступ на Харків

29 березня 2024 10:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Головком ЗСУ прокоментував інформацію, що окупанти можуть здійснити наступ на Харків
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський відреагував на інформацію, що російські окупанти можуть здійснити новий наступ на Харків. За його словами, не можна ігнорувати будь-які дані про підготовку ворога до таких дій.

Про це Олександр Сирський розповів в інтерв'ю "Укрінформу" у п'ятницю, 29 березня.

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Підготовка окупантів до наступу на Харків

Сирський наголосив, що ЗСУ вживають всіх заходів для адекватного реагування на таку ймовірність. За його словами, проводиться великий комплекс робіт із фортифікаційного обладнання територій і позицій, встановлюється комплексна система загороджень, а також проводиться планування застосування наших військ у разі таких дій.

"Ми вже маємо досвід бойових дій у Харківській області, нам вдалося "прорахувати" противника та звільнити значну частину Харківщини. Саме тоді відбувся масштабний обвал російського фронту. Якщо росіяни рушать туди знову, Харків стане для них фатальним містом", — наголосив Сирський.

Головком ЗСУ зазначив, що кожна військова операція по-своєму унікальна, і просто скористатися її умовною калькою у наступній ситуації на фронті не вдасться за жодних умов. Він додав, що сучасна війна — це математична задача із сотнями змінних, в якій кожен складник може мати вирішальне значення.

Нагадаємо, очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити місто. За його словами, за 761 день повномасштабної війни армія ворога не змогла в бою окупувати жодне велике українське місто.

Також Сирський розповів, що ситуація на фронті зараз дійсно непроста, але на війні не може бути легко. Попри перевагу російських військ у боєприпасах, Сили оборони навчились воювати не кількістю, а майстерністю використання тієї зброї, яка є.

війна
ЗСУ
Харків
росіяни
Україна
окупанти
Олександр Сирський

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