Главком ВСУ прокомментировал информацию, что оккупанты могут осуществить наступление на Харьков

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отреагировал на информацию, что российские оккупанты могут осуществить новое наступление на Харьков. По его словам, нельзя игнорировать какие-либо данные о подготовке врага к таким действиям.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.

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Подготовка оккупантов к наступлению на Харьков

Сырский подчеркнул, что ВСУ предпринимают все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. По его словам, проводится большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливается комплексная система заграждений, а также проводится планирование применения наших войск в случае таких действий.

"Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — подчеркнул Сырский.

Главком ВСУ отметил, что каждая военная операция по-своему уникальная, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Он добавил, что современная война — это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения российского диктатора Владимира Путина захватить город. По его словам, за 761 день полномасштабной войны армия врага не смогла в бою оккупировать ни один крупный украинский город.

Также Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.