Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Харьков arrow Главком ВСУ прокомментировал информацию, что оккупанты могут осуществить наступление на Харьков arrow

Главком ВСУ прокомментировал информацию, что оккупанты могут осуществить наступление на Харьков

29 марта 2024 10:18
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Главком ВСУ прокомментировал информацию, что оккупанты могут осуществить наступление на Харьков
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Фото: t.me/osirskiy
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский отреагировал на информацию, что российские оккупанты могут осуществить новое наступление на Харьков. По его словам, нельзя игнорировать какие-либо данные о подготовке врага к таким действиям.

Об этом Александр Сырский рассказал в интервью "Укринформу" в пятницу, 29 марта.

Читайте также:

Подготовка оккупантов к наступлению на Харьков

Сырский подчеркнул, что ВСУ предпринимают все меры для адекватного реагирования на такую вероятность. По его словам, проводится большой комплекс работ по фортификационному оборудованию территорий и позиций, устанавливается комплексная система заграждений, а также проводится планирование применения наших войск в случае таких действий.

"Мы уже имеем опыт боевых действий в Харьковской области, нам удалось "просчитать" противника и освободить значительную часть Харьковщины. Именно тогда произошел масштабный обвал российского фронта. Если россияне двинутся туда снова, Харьков станет для них роковым городом", — подчеркнул Сырский.

Главком ВСУ отметил, что каждая военная операция по-своему уникальная, и просто воспользоваться ее условной калькой в следующей ситуации на фронте не удастся ни при каких условиях. Он добавил, что современная война — это математическая задача с сотнями переменных, в которой каждая составляющая может иметь решающее значение.

Напомним, глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов прокомментировал очередные намерения российского диктатора Владимира Путина захватить город. По его словам, за 761 день полномасштабной войны армия врага не смогла в бою оккупировать ни один крупный украинский город.

Также Сырский рассказал, что ситуация на фронте сейчас действительно непростая, но на войне не может быть легко. Несмотря на преимущество российских войск в боеприпасах, Силы обороны научились воевать не количеством, а мастерством использования оружия, которое есть.

война
ВСУ
Харьков
россияне
Украина
оккупанты
Александр Сырский

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

23 марта 2024

19:49 Работники ТЦК будут обязаны совершать два действия перед вручением повестки

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

27 марта 2024

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

28 марта 2024

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ