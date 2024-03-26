Синєгубов прокоментував чергові наміри Росії захопити Харків

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: t.me/synegubov

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити місто. За його словами, за 761 день повномасштабної війни армія ворога не змогла в бою окупувати жодне велике українське місто.

Про це Олег Синєгубов написав у Telegram у вівторок, 26 березня.

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Синєгубов наголосив, що перемогти незламних харків'ян окупанти не змогли ані в 2022-му, ані в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області. Водночас уже третій рік диктатор РФ Путін хоче взяти Харків.

"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення. Але знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть вчиняти окупанти від безсилля на фронті", — наголосив Синєгубов.

За його словами, усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду "заяви". Українські військові щодня її доводять на полі бою.

Допис Синєгубова. Фото: скриншот

Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький назвав точну дату повного відновлення електропостачання в Харкові. За його словами, наразі на це необхідно близько двох тижнів.

Також Харків досі оговтується від російської атаки у п'ятницю, 22 березня. Ворог обстрілював енергооб'єкти міста, внаслідок чого без світла залишаються декілька тисяч людей.