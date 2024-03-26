Синєгубов прокоментував чергові наміри Росії захопити Харків
Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов прокоментував чергові наміри російського диктатора Володимира Путіна захопити місто. За його словами, за 761 день повномасштабної війни армія ворога не змогла в бою окупувати жодне велике українське місто.
Про це Олег Синєгубов написав у Telegram у вівторок, 26 березня.
Наміри РФ захопити Харків
Синєгубов наголосив, що перемогти незламних харків'ян окупанти не змогли ані в 2022-му, ані в 2023-му, як і втримати позиції в населених пунктах області. Водночас уже третій рік диктатор РФ Путін хоче взяти Харків.
"Середньовічна тактика варварів: те, що не можуть взяти на полі битви, — обстрілюють ракетами, літаками та артилерією. Тому божевільні фантазії окупантів супроводжуються щоденними обстрілами цивільного населення. Але знищення будинків мирних людей, це єдине, що можуть вчиняти окупанти від безсилля на фронті", — наголосив Синєгубов.
За його словами, усі ми маємо єдину і справедливу відповідь на подібного роду "заяви". Українські військові щодня її доводять на полі бою.
Нагадаємо, голова Укренерго Володимир Кудрицький назвав точну дату повного відновлення електропостачання в Харкові. За його словами, наразі на це необхідно близько двох тижнів.
Також Харків досі оговтується від російської атаки у п'ятницю, 22 березня. Ворог обстрілював енергооб'єкти міста, внаслідок чого без світла залишаються декілька тисяч людей.
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