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Готуємось до Великодня: стало відомо, скільки у Харкові коштуватиме приготування паски

3 квітня 2023 14:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
Стало відомо, скільки у Харкові коштуватиме приготування паски
Міськрада порахувала вартість інгредієнтів для святкової випічки
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Вартість приготування паски може відрізнятися в залежності від багатьох факторів, таких як місце покупки, інгредієнти і складність рецепта. Цього року господиням у Харкові в середньому доведеться витратитись на 127 гривень для випічки. Усі основні складові для традиційних пасок можна купити у супермаркетах та на ринках Харкова.

Про це повідомляють у Харківській міській раді. 

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Вартість продуктів на паску

У закладах торгівлі представлений широкий асортимент необхідних для випічки продуктів: борошно, цукор, дріжджі, ванілін тощо.

Діапазон цін на продукти виглядає так:

  • пшеничне борошно вищого ґатунку від 15 до 25 грн/кг;
  • цукор – від 33 до 38 грн/кг;
  • дріжджі сухі у середньому коштують 35 грн/100 г;
  • свіжі дріжджі – 12 грн/100 г;
  • ванілін – 7 грн/2 г;
  • родзинки на ринках можна у середньому від 130 до 180 грн за 1 кг. Ціни залежать від їхнього виду, розміру та країни походження.

Нагадаємо, що у Харкові та області на Великдень не змінюватимуть час комендантської години. Відвідувати богослужіння під час дії комендантської години буде заборонено. 

Також ми розповідали, що потрібно святити на Великдень та які продукти не варто класти до великоднього кошика.

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