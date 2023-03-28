Як у Харкові працюватимуть церкви на Великдень: пояснення обладміністрації

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У Харкові та області на Великдень не змінюватимуть час комендантської години. Відвідувати богослужіння під час дії комендантської години буде заборонено.

Про це розповів голова Харківської ОВА Олег Синєгубов під час брифінгу.

Обмеження під час святкування Великодня

Зараз комендантська година у Харкові починається о 23.00 та закінчується о 5.00. За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, змінити її не дозволяє військова обстановка. У церквах на великодні свята відбудуться служби. Але відвідувати їх під час комендантської години не можна.

"Щодо богослужінь, то вирішили звернути увагу та провести роз'яснювальну роботу щодо неухильного виконання умов комендантської години. Вона зберігається від 23:00 до 05:00", — сказав Синєгубов.

Також у Харківській області на час Великодніх свят для відвідування будуть закриті цвинтарі, через те що вони можуть бути заміновані.

"Відвідування кладовищ, місць поховань на великодні свята, де була окупація, велися активні бойові дії, буде заборонено. Щонайменше половина регіону вважається потенційно небезпечною, оскільки може бути замінованою", — розповів очільник Харківської ОВА.

Влада обіцяє найближчим часом опублікувати список закритих цвинтарів. Зокрема, через мінну небезпеку зараз заборонено відвідувати Харківське міське кладовище №17.

Нагадаємо, що що у Харківській області частішають випадки підриву людей на деокупованих територіях.

Зокрема, у Куп'янську на вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих травм постраждалий загинув.