Готовимся к Пасхе: стало известно, сколько в Харькове будет стоить приготовление кулича
Стоимость приготовления кулича может отличаться в зависимости от многих факторов, таких как место покупки, ингредиенты и сложность рецепта. В этом году хозяйкам в Харькове в среднем придется потратиться на 127 гривен для выпечки. Все основные составляющие для традиционных поясов можно купить в супермаркетах и рынках города.
Об этом сообщают в Харьковском городском совете.
Стоимость продуктов на кулич
В торговых заведениях представлен широкий ассортимент необходимых для выпечки продуктов: мука, сахар, дрожжи, ванилин и т.д.
Диапазон цен на продукты выглядит следующим образом:
- пшеничная мука высшего сорта от 15 до 25 грн/кг;
- сахар – от 33 до 38 грн/кг;
- дрожжи сухие в среднем стоят 35 грн/100 г;
- свежие дрожжи – 12 грн/100 г;
- ванилин – 7 грн/2 г;
- изюм на рынках можно в среднем от 130 до 180 грн за 1 кг. Цены зависят от их вида, размера и страны происхождения.
Напомним, что в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа . Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.
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