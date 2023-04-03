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Готовимся к Пасхе: стало известно, сколько в Харькове будет стоить приготовление кулича

3 апреля 2023 14:13
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Стало известно, сколько в Харькове будет стоить приготовление кулича
Горсовет посчитал стоимость ингредиентов для праздничной выпечки
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

Стоимость приготовления кулича может отличаться в зависимости от многих факторов, таких как место покупки, ингредиенты и сложность рецепта. В этом году хозяйкам в Харькове в среднем придется потратиться на 127 гривен для выпечки. Все основные составляющие для традиционных поясов можно купить в супермаркетах и рынках города.

Об этом сообщают в Харьковском городском совете.

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Стоимость продуктов на кулич

В торговых заведениях представлен широкий ассортимент необходимых для выпечки продуктов: мука, сахар, дрожжи, ванилин и т.д.

Диапазон цен на продукты выглядит следующим образом:

  • пшеничная мука высшего сорта от 15 до 25 грн/кг;
  • сахар – от 33 до 38 грн/кг;
  • дрожжи сухие в среднем стоят 35 грн/100 г;
  • свежие дрожжи – 12 грн/100 г;
  • ванилин – 7 грн/2 г;
  • изюм на рынках можно в среднем от 130 до 180 грн за 1 кг. Цены зависят от их вида, размера и страны происхождения.

Напомним, что в Харькове и области на Пасху не будут менять время комендантского часа . Посещать богослужения во время действия комендантского часа будет запрещено.

Также мы рассказывали, что нужно святить на Пасху  и какие продукты не стоит класть в пасхальную корзину.

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