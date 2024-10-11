На Харківщині масові крадіжки електрообладнання

Грабують все — на Харківщині фіксують масові випадки крадіжки енергообладнання
У прифронтовій зоні Харківської області почастішали випадки крадіжок електрообладнання. Сума збитків вже сягає понад 17,5 млн гривень.
Про це повідомляє АТ "Харківобленерго".
На Харківщині масово розкрадають електрообладнання
Начальник служби економічної безпеки підприємства Сергій Журавльов заявив, що у прифронтових населених пунктах Харківської області неможливо своєчасно проводити ремонтні роботи для відновлення електрики після російських обстрілів.
Зловмисники крадуть усе: зникають дроти, трансформатори, трансформаторне масло, елементи підстанцій. Лише з початку 2024 року зафіксували 47 таких випадків. Підприємство зазнало збитків на 17,5 млн гривень.
За ці кошти могли б прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі або придбати 3,7 тонн трансформаторного масла.
"Саме ці кошти та зусилля оперативних бригад можна було б спрямувати на відновлення живлення після обстрілів КАБами, що відбуваються майже щоденно", — сказав начальник служби економічної безпеки Сергій Журавльов.
Злодіїв цікавлять навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Відомий випадок навіть крадіжки частини обладнання ПС-110/6, що завдало збитків на 8,2 млн. грн.
Чи покарані зловмисники
Наразі тривають слідчі дії.
"На теперішній час в 43-х випадках крадіжок майна працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках працівниками поліції встановлено винних осіб, які скоїли крадіжки, та проводяться слідчі дії", — повідомили у пресслужбі.
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