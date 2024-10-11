На Харківщині масові крадіжки електрообладнання

Поламане енергообладнання на Харківщині. Фото: Харківобленерго

У прифронтовій зоні Харківської області почастішали випадки крадіжок електрообладнання. Сума збитків вже сягає понад 17,5 млн гривень.

Про це повідомляє АТ "Харківобленерго".

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Начальник служби економічної безпеки підприємства Сергій Журавльов заявив, що у прифронтових населених пунктах Харківської області неможливо своєчасно проводити ремонтні роботи для відновлення електрики після російських обстрілів.

Зловмисники крадуть усе: зникають дроти, трансформатори, трансформаторне масло, елементи підстанцій. Лише з початку 2024 року зафіксували 47 таких випадків. Підприємство зазнало збитків на 17,5 млн гривень.

Поламаний електрощиток. Фото: Харківобленерго

За ці кошти могли б прокласти 73 кілометри дротів на лініях електропередачі або придбати 3,7 тонн трансформаторного масла.

"Саме ці кошти та зусилля оперативних бригад можна було б спрямувати на відновлення живлення після обстрілів КАБами, що відбуваються майже щоденно", — сказав начальник служби економічної безпеки Сергій Журавльов.

Злодіїв цікавлять навіть опори та елементи трансформаторних підстанцій. Відомий випадок навіть крадіжки частини обладнання ПС-110/6, що завдало збитків на 8,2 млн. грн.

Чи покарані зловмисники

Наразі тривають слідчі дії.

"На теперішній час в 43-х випадках крадіжок майна працівниками поліції проводяться заходи щодо встановлення винних осіб. У чотирьох випадках працівниками поліції встановлено винних осіб, які скоїли крадіжки, та проводяться слідчі дії", — повідомили у пресслужбі.

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