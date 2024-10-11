В Харьковской области массовые кражи электрооборудования

Грабят все — в Харьковской области массовые случаи кражи энергооборудования
В прифронтовой зоне Харьковской области участились случаи воровства электрооборудования. Сумма ущерба уже достигает более 17,5 млн гривен.
Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго".
В Харьковской области массово разворовывают электрооборудование
Начальник службы экономической безопасности предприятия Сергей Журавлев заявил, что в прифронтовых населенных пунктах Харьковской области невозможно своевременно проводить ремонтные работы по восстановлению электричества после российских обстрелов.
Злоумышленники воруют все: исчезают провода, трансформаторы, трансформаторное масло, элементы подстанций. Только с начала 2024 года было зафиксировано 47 таких случаев. Предприятие понесло убытки на 17,5 млн гривен.
За эти средства могли бы проложить 73 км проводов на линиях электропередачи или приобрести 3,7 тонн трансформаторного масла.
"Именно эти средства и усилия оперативных бригад можно было бы направить на возобновление питания после обстрелов КАБами, которые происходят почти ежедневно", — сказал начальник службы экономической безопасности Сергей Журавлев.
Воров интересуют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Известен случай даже кражи части оборудования ПС-110/6, что нанесло ущерб на 8,2 млн. грн.
Наказаны ли злоумышленники
В настоящее время продолжаются следственные действия.
"В настоящее время в 43-х случаях краж имущества работниками полиции проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. В четырех случаях работниками полиции установлены виновные, совершившие кражи, и проводятся следственные действия", — сообщили в пресс-службе.
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