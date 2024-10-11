В Харьковской области массовые кражи электрооборудования

Поломанное энергооборудование в Харьковской области. Фото: Харьковоблэнерго

В прифронтовой зоне Харьковской области участились случаи воровства электрооборудования. Сумма ущерба уже достигает более 17,5 млн гривен.

Об этом сообщает АО "Харьковоблэнерго".

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Начальник службы экономической безопасности предприятия Сергей Журавлев заявил, что в прифронтовых населенных пунктах Харьковской области невозможно своевременно проводить ремонтные работы по восстановлению электричества после российских обстрелов.

Злоумышленники воруют все: исчезают провода, трансформаторы, трансформаторное масло, элементы подстанций. Только с начала 2024 года было зафиксировано 47 таких случаев. Предприятие понесло убытки на 17,5 млн гривен.

Поломанный электрощиток. Фото: Харьковоблэнерго

За эти средства могли бы проложить 73 км проводов на линиях электропередачи или приобрести 3,7 тонн трансформаторного масла.

"Именно эти средства и усилия оперативных бригад можно было бы направить на возобновление питания после обстрелов КАБами, которые происходят почти ежедневно", — сказал начальник службы экономической безопасности Сергей Журавлев.

Воров интересуют даже опоры и элементы трансформаторных подстанций. Известен случай даже кражи части оборудования ПС-110/6, что нанесло ущерб на 8,2 млн. грн.

Наказаны ли злоумышленники

В настоящее время продолжаются следственные действия.

"В настоящее время в 43-х случаях краж имущества работниками полиции проводятся мероприятия по установлению виновных лиц. В четырех случаях работниками полиции установлены виновные, совершившие кражи, и проводятся следственные действия", — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Минэнерго заявили, что в Украине до конца года планируют реализовать программу развития распределенных систем генерации , что добавит 1 ГВт к мощности энергосистемы.

Также исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук ответил, как именно компания готовит Украину к зиме.