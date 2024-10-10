У Харкові кадровий дефіцит в екстрених та комунальних службах

Пожежний працює на місці російського удару по житловому будинку у Харкові. Фото: Reuters

У Харкові не вистачає працівників у комунальних та екстрених службах. Така ситуація склалася у місті через війну.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив мер Харкова Ігор Терехов.

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У Харкові не вистачає працівників комунальних служб, а також рятувальників і поліцейських. Така ситуація виникла через те, що частина працівників нині захищає місто від окупантів у лавах Сил оборони.

Втім ситуацію допомагають владнати волонтери, а також міжнародні партнери.

"Але ми справляємося — завдяки волонтерам, міжнародним організаціям і фондам. Ми концентруємо бюджет, щоб коштів і матеріалів вистачало для усування всіх наслідків російської агресії", — додав Ігор Терехов.

Також мер Харкова подякував комунальникам, працівникам ДСНС та Національної поліції за роботу та оперативні виїзди на виклики.

"Наші комунальники та рятувальники роблять все можливе, щоб допомогти місту в цей складний час", — резюмував він.

Нагадаємо, російські війська не припиняють атаки на Харків та область. Так, 7 жовтня вони вдарили КАБом по Шевченківському району та Черкаській Лозовій.

А 8 жовтня російський боєприпас влучив у житловий масив — є загиблі та поранені, а також серйозні руйнування.