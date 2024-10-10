Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Харків arrow У Харкові бракує комунальників, рятувальників та поліцейських, — Терехов arrow

У Харкові бракує комунальників, рятувальників та поліцейських, — Терехов

10 жовтня 2024 12:39
Анастасія Постоєнко - Редактор
У Харкові кадровий дефіцит в екстрених та комунальних службах
Пожежний працює на місці російського удару по житловому будинку у Харкові. Фото: Reuters
Анастасія Постоєнко - Редактор

У Харкові не вистачає працівників у комунальних та екстрених службах. Така ситуація склалася у місті через війну.

Про це в ефірі "Ми-Україна" заявив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Харкову не вистачає людей для належного функціонування екстрених служб

У Харкові не вистачає працівників комунальних служб, а також рятувальників і поліцейських. Така ситуація виникла через те, що частина працівників нині захищає місто від окупантів у лавах Сил оборони. 

Втім ситуацію допомагають владнати волонтери, а також міжнародні партнери.

"Але ми справляємося — завдяки волонтерам, міжнародним організаціям і фондам. Ми концентруємо бюджет, щоб коштів і матеріалів вистачало для усування всіх наслідків російської агресії", — додав Ігор Терехов.

Також мер Харкова подякував комунальникам, працівникам ДСНС та Національної поліції за роботу та оперативні виїзди на виклики. 

"Наші комунальники та рятувальники роблять все можливе, щоб допомогти місту в цей складний час", — резюмував він.

Нагадаємо, російські війська не припиняють атаки на Харків та область. Так, 7 жовтня вони вдарили КАБом по Шевченківському району та Черкаській Лозовій.

А 8 жовтня російський боєприпас влучив у житловий масив — є загиблі та поранені, а також серйозні руйнування. 

Харків поліція обстріли Ігор Терехов рятувальники війна

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:51 Зустріч Зеленського та Стармера — президент розкрив деталі розмови

14:50 Сергію Гнезділову оголосили підозру у дезертирстві — адвокат назвав ризики

14:44 Збитки на мільярд — на Одещині викрили підставну фірму

14:43 Легендарний Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

14:39 Веніславський оцінив, на скільки в Україні впав темп мобілізації

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:35 В Міноборони повідомили, скільки нових дронів почали використовувати в ЗСУ

14:32 Робимо все можливе — як ДТЕК готує енергосистему до зими

14:23 В українських містах зросли деякі тарифи — що і де коштує на 40% дорожче

14:19 Військовий аеродром Ханська атакували дрони ГУР, Сил оборони та СБУ — джерела

14:13 Начхати на місто — підприємець спотворив пам'ятку архітектури у центрі Одеси

14:51 Зустріч Зеленського та Стармера — президент розкрив деталі розмови

14:50 Сергію Гнезділову оголосили підозру у дезертирстві — адвокат назвав ризики

14:44 Збитки на мільярд — на Одещині викрили підставну фірму

14:43 Легендарний Рафаель Надаль оголосив про завершення кар'єри

14:39 Веніславський оцінив, на скільки в Україні впав темп мобілізації

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

14:35 В Міноборони повідомили, скільки нових дронів почали використовувати в ЗСУ

14:32 Робимо все можливе — як ДТЕК готує енергосистему до зими

14:23 В українських містах зросли деякі тарифи — що і де коштує на 40% дорожче

14:19 Військовий аеродром Ханська атакували дрони ГУР, Сил оборони та СБУ — джерела

14:13 Начхати на місто — підприємець спотворив пам'ятку архітектури у центрі Одеси

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

Text

13:00 Заява Зеленського про кінець війни та Угорщина проти України — ефір День.LIVE

Text

12:58 Депутата пояснив, у чому проблема мобілізації чоловіків від 18 до 25 років

Text

10:20 Що впливає на покарання за СЗЧ — коментар військового юриста

Text

10:09 Військовий юрист пояснив, як командири причетні до СЗЧ бійців

Text

08:00 Зима без блекаутів та пауза в бронюванні працівників підприємств — ефір Ранок.LIVE

9 жовтня 2024
Text

21:28 Військовий ЗСУ пояснив тактику окупантів у Курській області

Text

17:50 Буданов у Вовчанську та візит Зеленського до Хорватії — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Заборона мобілізації до 25 років та повернення українців додому — ефір День.LIVE

Text

12:58 Нардеп заявив, що Європа закупила в Росії енергоресурсів на 700 млрд доларів

Text

12:17 Нардеп назвав причини, через які військові йдуть у СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

2 жовтня 2024

23:56 Пенсії учасникам бойових дій — який принцип нарахування