Українські гвардійці успішно відбили штурм на Харківщині та знищили ворожий взвод

Удар по російським силам. Фото: скриншот

Гвардійці бригади "Спартан" відбили штурм російських військ на Харківщині. Українські бійці знищили техніку та взвод піхоти окупантів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у понеділок, 14 жовтня.

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Відбиття штурму на Харківщині

Аеророзвідка бригади зафіксувала переміщення противника. Використовуючи ударні дрони та скиди з безпілотників, українські військові завдали вогневих уражень. Штурм окупантів було успішно відбито.

У результаті дій гвардійців окупанти втратили не лише бронетехніку, зокрема бойові машини піхоти, але й цілий взвод своєї піхоти.

Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.

Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади ліквідували російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки дронам вони підірвали будівлю та укриття з ворожою піхотою.