Українські гвардійці успішно відбили штурм на Харківщині та знищили ворожий взвод

Гвардійці бригади "Спартан" зупинили штурм росіян на Харківщині — відео
Гвардійці бригади "Спартан" відбили штурм російських військ на Харківщині. Українські бійці знищили техніку та взвод піхоти окупантів.
Про це повідомила пресслужба Міністерства внутрішніх справ України у понеділок, 14 жовтня.
Відбиття штурму на Харківщині
Аеророзвідка бригади зафіксувала переміщення противника. Використовуючи ударні дрони та скиди з безпілотників, українські військові завдали вогневих уражень. Штурм окупантів було успішно відбито.
У результаті дій гвардійців окупанти втратили не лише бронетехніку, зокрема бойові машини піхоти, але й цілий взвод своєї піхоти.
Раніше ми писали, що бійці 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" ліквідували ворожу піхоту на Донеччині.
Нагадаємо, бійці Третьої штурмової бригади ліквідували російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки дронам вони підірвали будівлю та укриття з ворожою піхотою.
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