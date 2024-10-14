Украинские гвардейцы успешно отразили штурм на Харьковщине и уничтожили вражеский взвод

Удар по российским силам. Фото: скриншот

Гвардейцы бригады "Спартан" отразили штурм российских войск на Харьковщине. Украинские бойцы уничтожили технику и взвод пехоты кафиров.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в понедельник, 14 октября.

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Отражение штурма в Харьковской области

Аэроразведка бригады зафиксировала перемещение противника. Используя ударные дроны и сбросы беспилотников, украинские военные нанесли огневые поражения. Штурм оккупантов был успешно отражен.

В результате действий гвардейцев оккупанты потеряли не только бронетехнику, в том числе боевые машины пехоты, но и целый взвод своей пехоты.

Ранее мы писали, что бойцы 55-й отдельной артиллерийской бригады "Запорожская Сечь" ликвидировали вражескую пехоту в Донецкой области.

Напомним, бойцы Третьей штурмовой бригады ликвидировали российскую технику и оккупантов в Харьковской области. Благодаря дронам они взорвали здание и укрытие с вражеской пехотой.