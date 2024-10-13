Війна в Україні — бійці Третьої штурмової бригади завдали втрат росіянам на Харківщині

Будинок з російською піхотою. Фото: скриншот

Бійці Третьої штурмової бригади ліквідували російську техніку та окупантів на Харківщині. Завдяки дронам вони підірвали будівлю та укриття з ворожою піхотою.

Про це повідомила пресслужба Третьої штурмової бригади у неділю, 13 жовтня.

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У Харківській області бійці Третьої штурмової бригади успішно знищили ворожу техніку та живу силу окупантів. За допомогою дронів бійці ліквідували російські БМП, МТ-ЛБ та міномет.

У третій штурмовій заявили, що екіпаж пілотів "Overhead" з батальйону безпілотних систем також підірвав будівлю та укриття з ворожою піхотою.

"З вогнеметного дрона полили зеленку, в якій були заховані їхні позиції, щоб в останні хвилини життя росіян вони бігали й метушилися", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, бригада російських морпіхів втратила 80% особового складу, що становить близько 2,4 тисячі осіб, під час боїв за Вугледар.

Також ми писали, що бійці бригади прикордонників "Гарт" завдали ударів дронами по позиціях російських загарбників під Вовчанськом. Поцілити вдалося в укриття ворожого особового складу та інші об'єкти.