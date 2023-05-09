Як довго проїзд у Харківському метро буже безкоштовним - Терехов

Поїзд метро прибуває на станцію "Держпром" у Харківському метрополітені. Фото: Марієнко Андрій / УНІАН

Проїзд у громадському транспорті Харкова поки залишатиметься безкоштовним. Наразі він оплачується виключно з бюджету міста.

Про це сьогодні, 9 травня, під час прес-конференції повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

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Мер Харкова зазначив, що транспорт дає велике навантаження на бюджет Харкова. Тільки метрополітен на місяць обходиться від 60 до 80 млн грн.

"Дуже підскочили ціни на паливно-мастильні матеріали, зарплати повинні платити й водіям, і обслуговуючому персоналу. Що стосується метро, то це колосальне навантаження. Бачимо, аналізуємо. Що стосується пільг, а у нас дуже багато пільговиків, всі пільги будуть такими, як були до війни", — розповів Терехов.

Міський голова зазначив, що плату за проїзд повернуть тоді, коли не знайдуть коштів у бюджеті міста.

"Жодне місто України з початку війни не мало змоги датувати таким чином транспорт, щоб він був безкоштовним. Поки що транспорт безкоштовний. Коли я буду розуміти, що можливості вичерпані, то відверто це скажу", — пояснив Терехов.

Будівництво нової лінії метро

Також під час прес-конференції Терехов розповів, що будівництво третьої лінії Харківського метрополітену продовжуватиметься.

"Кредит є - метро побудуємо, а щодо закупівлі рухомого складу — теж ідемо за планом", — зазначив мер.



Ігор Терехов підкреслив, що єдина зміна, яку внесли до проєкту, — це будівництво електродепо "Олексіївське" безпосередньо під землею. За його словами, таке рішення підтримують і партнери — Європейський банк реконструкції та розвитку і Європейський інвестиційний банк.



Нагадаємо, що проєкт розвитку Харківського метрополітену передбачає будівництво електродепо, двох станцій метро в бік аеропорту та придбання 85 одиниць рухомого складу. На його реалізацію залучені кредитні кошти у сумі 320 млн євро.

Також ми розповідали, що мер Харкова Ігор Терехов їздив до США на переговори. Головна мета всіх зустрічей — відбудова міста.