Мер Харкова Ігор Терехов поїхав до США на переговори: про що він говоритиме з урядом

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Уніан

Сьогодні, 26 квітня, міський голова Харкова Ігор Терехов у Сполучених Штатах. Він приїхав задля переговорів з представниками американського уряду щодо відбудови Харкова.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Головна мета всіх зустрічей — відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID", — заявив Ігор Терехов.

Крім цього він додав, що це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього.

"Дякую за запрошення, а також за незмінну підтримку України. Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів", — написав мер Харкова.

Мер Харкова Ігор Терехов у США. Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, що Україна зараз активно працює над планом швидкого відновлення країни після важких втрат, які були заподіяні недавніми конфліктами та кризами. Метою цього плану є відновлення економічної стабільності та створення нових можливостей для українців.