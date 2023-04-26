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Мер Харкова Ігор Терехов поїхав до США на переговори: про що він говоритиме з урядом

26 квітня 2023 12:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Мер Харкова Ігор Терехов поїхав до США на переговори: про що він говоритиме з урядом
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Уніан
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 26 квітня, міський голова Харкова Ігор Терехов у Сполучених Штатах. Він приїхав задля переговорів з представниками американського уряду щодо відбудови Харкова.

Про це інформує міський голова Харкова Ігор Терехов.

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"Головна мета всіх зустрічей — відбудова нашого Харкова. В межах цього відрядження я відвідаю Вашингтон, а також Саміт міст у Денвері, який вперше відбудеться за ініціативою Державного департаменту США та за підтримки USAID", — заявив Ігор Терехов.

Крім цього він додав, що це надзвичайна можливість знайти нові ідеї та підходи до відновлення, що допоможе зробити Харків містом майбутнього.

"Дякую за запрошення, а також за незмінну підтримку України. Впевнений, що разом ми досягнемо потужних результатів", — написав мер Харкова.

Ігор Терехов
Мер Харкова Ігор Терехов у США. Фото: Ігор Терехов

Нагадаємо, що Україна зараз активно працює над планом швидкого відновлення країни після важких втрат, які були заподіяні недавніми конфліктами та кризами. Метою цього плану є відновлення економічної стабільності та створення нових можливостей для українців.

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