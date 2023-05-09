Как долго проезд в Харьковском метро будет бесплатным - Терехов

Поезд метро прибывает на станцию "Госпром" в Харьковском метрополитене. Фото: Мариенко Андрей / УНИАН

Проезд в общественном транспорте Харькова пока будет оставаться бесплатным. Пока он оплачивается исключительно из бюджета города.

Об этом сегодня, 9 мая, во время пресс-конференции сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

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Мэр Харькова отметил, что транспорт дает большую нагрузку на бюджет Харькова. Только метрополитен в месяц обходится от 60 до 80 млн. грн.

"Очень подскочили цены на горюче-смазочные материалы, зарплаты должны платить и водителям, и обслуживающему персоналу. Что касается метро, то это колоссальная нагрузка. Видим, анализируем. Что касается льгот, а у нас очень много льготников, все льготы будут такими, как были до войны" , — рассказал Терехов.

Мэр отметил, что плату за проезд вернут тогда, когда не найдут средств в бюджете города.

"Ни один город Украины с начала войны не имел возможности датировать таким образом транспорт, чтобы он был бесплатным. Пока что транспорт бесплатный. Когда я буду понимать, что возможности исчерпаны, то откровенно это скажу", — пояснил Терехов.

Строительство новой линии метро

Также во время пресс-конференции Терехов рассказал, что строительство третьей линии Харьковского метрополитена будет продолжаться.

"Кредит есть — метро построим, а по закупке подвижного состава — тоже идем по плану" , — отметил мэр.



Игорь Терехов подчеркнул, что единственное изменение, которое внесли в проект — это строительство электродепо "Алексеевское" непосредственно под землей. По его словам, такое решение поддерживают и партнеры Европейский банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк.



Напомним, что проект развития Харьковского метрополитена предусматривает строительство электродепо, двух станций метро в сторону аэропорта и приобретение 85 единиц подвижного состава. На его реализацию привлечены кредитные средства в сумме 320 млн. евро.

Также мы рассказывали, что мэр Харькова Игорь Терехов ездил в США на переговоры . Главная цель всех встреч – восстановление города.