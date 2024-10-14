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Як окупанти катували людей на Харківщині — слідчі оприлюднили жахливі деталі

14 жовтня 2024 16:09
Галина Шподарева - редактор
Катування людей на Харківщині — правоохоронці розкрили моторошні подробиці
Сліді дії. Фото: Харківська обласна прокуратура
Галина Шподарева - редактор

Під час часткової окупації Харківської області шестеро російських військових катували та знущалися з цивільного населення в Ізюмського районі. Правоохоронці встановили особи воєнних злочинців та зібрали всі факти їхньої діяльності. Судитимуть військових армії РФ заочно. 

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури у понеділок, 14 жовтня.

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Українські правоохоронці встановили, хто саме брав участь у катуванні жителів селища Савинці та села Довгалівка Ізюмського району. Обвинувачені — військовослужбовці 3-го стрілецького взводу 4-ї стрілецької роти 1-го стрілецького батальйону 202-го мотострілецького полку "ЛНР" та начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

З 2 березня 2022 року російські військові, серед яких були і шестеро обвинувачених, взяли під контроль Савинці та Довгалівку на Ізюмщині, утримували у створених катівнях проукраїнськи налаштованих громадян та знущались з них, намагаючись отримати інформацію про українських військових та місцевих мешканців, які допомагають ЗСУ. Окупанти застосовували фізичне, психологічне насильство і тортури.

Завершено розслідування справи чести російських злочинців
Завершено розслідування справи шести російських злочинців. Фото: Харківська обласна прокуратура

Як російські окупанти катували людей

За даними прокуратури, жертвам зв’язували руки за спиною, били по життєво важливих органах, стріляли з автоматичної зброї поруч з ними, деяких вивозили в ліс та імітували розстріл. Людей утримували в антисанітарних умовах, без доступу до їжі та води. 

"Одному з незаконно затриманих чоловіків російські військові декілька разів встромили ніж у ногу та провертали його у рані, щоб завдати якомога більшого болю", — розповіли в прокуратурі. 

Серед затриманих окупантами був і депутат селищної ради Савинської громади: його допит особисто проводив начальник штабу батальйону 126-го полку військ національної гвардії федеральної служби військ національної гвардії РФ.

"Погрожував депутату фізичним каліцтвом, а саме відрізанням статевих органів. У цей час інший обвинувачений бив потерпілого. Після знущань окупанти вийшли з катівні. Вже надалі депутат почув, як відкрились двері та всередину приміщення окупанти кинули димову шашку, від якої він почав задихатися. Фігуранти витягнули чоловіка на двір, накинули йому мотузку на шию та почали стискати, поступово обмежуючи доступ повітря", — повідомили слідчі. 

Затриманого питали щодо місцевих партизанів. Від нестачі повітря постраждалий втратив свідомість, його привели до тями та почали завдавати ударів ногами по тілу, поки він лежав на землі. Така екзекуція проводилась декілька разів.

Один з потерпілих, 59-річний чоловік, внаслідок катувань окупантами отримав несумісні з життям тяжкі тілесні ушкодження. Іншим постраждалим вдалося вижити. 

Вхід до катівні на Харківщині
Вхід до катівні на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Що загрожує воєнним злочинцям

Прокурорами Харківської обласної прокуратури затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно шістьох окупантів за фактом порушення законів та звичаїв війни, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, за що Кримінальним кодексом України передбачено позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення. 

Обвинувачені перебувають у розшуку. Їх судитимуть заочно у Балаклійському районному суді Харківської області.

Допис Харківської обласної прокуратури
Допис Харківської обласної прокуратури. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше харківські правоохоронці вже повідомляли подробиці діяльності російських окупантів в Ізюмському районі. Місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року. Поблизу нього було виявлено одне з найбільш масових поховань. 

Також Новини.LIVE писали, що Президент України Володимир Зеленський назвав кількість воєнних злочинів, які здійснила Росія проти України. Від початку повномасштабного вторгнення Росія скоїла щонайменше 137 тисяч воєнних злочинів. 

 

війна тортури знущання окупанти військові злочини війна в Україні

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