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Как оккупанты пытали людей на Харьковщине — следователи обнародовали ужасные детали

14 октября 2024 16:09
Галина Шподарева - редактор
Пытки людей на Харьковщине — правоохранители раскрыли жуткие подробности
Следственные действия. Фото: Харьковская областная прокуратура
Галина Шподарева - редактор

Во время частичной оккупации Харьковской области шесть российских военных пытали и издевались над мирным населением в Изюмском районе. Правоохранители установили личности военных преступников и собрали все факты их деятельности. Судить военных армии РФ будут заочно.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры в понедельник, 14 октября.

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Украинские правоохранители установили, кто именно участвовал в пытках жителей поселка Савинцы и села Довгалевка Изюмского района. Обвиняемые — военнослужащие 3-го стрелкового взвода 4-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 202-го мотострелкового полка "ЛНР" и начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

Со 2 марта 2022 года российские военные, среди которых были и шестеро обвиняемых, взяли под контроль Савинцы и Довгалевку на Изюмщине, удерживали в созданных застенках проукраински настроенных граждан и издевались над ними, пытаясь получить информацию об украинских военных и местных жителях, которые помогают ВСУ. Оккупанты применяли физическое, психологическое насилие и пытки.

Завершено расследование дела чести российских преступников
Завершено расследование дела шести российских преступников. Фото: Харьковская областная прокуратура

Как российские оккупанты пытали людей

По данным прокуратуры, жертвам связывали руки за спиной, били по жизненно важным органам, стреляли из автоматического оружия рядом с ними, некоторых вывозили в лес и имитировали расстрел. Людей удерживали в антисанитарных условиях, без доступа к пище и воде. 

"Одному из незаконно задержанных мужчин российские военные несколько раз воткнули нож в ногу и проворачивали его в ране, чтобы нанести как можно большую боль", — рассказали в прокуратуре. 

Среди задержанных оккупантами был и депутат поселкового совета Савинской громады: его допрос лично проводил начальник штаба батальона 126-го полка войск национальной гвардии федеральной службы войск национальной гвардии РФ.

"Угрожал депутату физическим увечьем, а именно отрезанием половых органов. В это время другой обвиняемый избивал потерпевшего. После издевательств оккупанты вышли из застенков. Уже потом депутат услышал, как открылась дверь и внутрь помещения оккупанты бросили дымовую шашку, от которой он начал задыхаться. Фигуранты вытащили мужчину во двор, накинули ему веревку на шею и начали сжимать, постепенно ограничивая доступ воздуха", — сообщили следователи. 

Задержанного спрашивали о местных партизанах. От недостатка воздуха пострадавший потерял сознание, его привели в чувство и начали наносить удары ногами по телу, пока он лежал на земле. Такая экзекуция проводилась несколько раз.

Один из пострадавших, 59-летний мужчина, в результате пыток оккупантами получил несовместимые с жизнью тяжкие телесные повреждения. Другим пострадавшим удалось выжить. 

Вход в застенки на Харьковщине
Вход в пыточную на Харьковщине. Фото: Харьковская областная прокуратура

Что угрожает военным преступникам

Прокурорами Харьковской областной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении шестерых оккупантов по факту нарушения законов и обычаев войны, совершенного по предварительному сговору группой лиц, за что Уголовным кодексом Украины предусмотрено лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет или пожизненное заключение. 

Обвиняемые находятся в розыске. Их будут судить заочно в Балаклейском районном суде Харьковской области.

Сообщение Харьковской областной прокуратуры
Сообщение Харьковской областной прокуратуры. Фото: скриншот

Напомним, ранее харьковские правоохранители уже сообщали подробности деятельности российских оккупантов в Изюмском районе. Город находился под оккупацией с начала апреля по 10 сентября 2022 года. Вблизи него было обнаружено одно из самых массовых захоронений.

Также Новини.LIVE писали, что Президент Украины Владимир Зеленский назвал количество военных преступлений, совершенных Россией против Украины. С самого начала полномасштабного вторжения Россия совершила не менее 137 тысяч военных преступлений.

война пытки издевательства оккупанты военные преступления война в Украине

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