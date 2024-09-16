Скільки воєнних злочинів вдалося викрити в Ізюмі на Харківщині

Воєнні злочини росіян в Ізюмі — Харківська облпрокуратура прозвітувала щодо розслідування
Від деокупації міста Ізюм Харківської області пройшло два роки. Протягом цього часу правоохоронці вели розслідування щодо російських воєнних злочинів.
Про результати розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в ефірі телемарафону.
Розслідування воєнних злочинів в Ізюмі
Відом, що місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року. Поблизу нього було виявлено одне з найбільш масових поховань.
За словами Борисенка, наразі правоохоронцям вже вдалося ідентифікувати 390 тіл, серед яких 39 загиблих — мешканці одного житлового будинку. Людей ховали цілими сімʼями, були навіть випадки, коли в одній могилі перебували п'ять-шість тіл.
Також правоохоронці створили інтерактивну карту, на яку нанесли місця виявлення й зникнення людей та місця облаштування блокпостів російських окупантів.
Загалом на території міста та району було виявлено вісім катівень: до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство.
"Слідство триває. І маємо вже певні результати. Правоохоронці встановили двох окупантів, причетних до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка, тіло якого було виявлено на місці масового поховання в Ізюмі. Триває судовий розгляд. Їм загрожує довічне увʼязнення", — розповів Борисенко.
Правоохоронці встановили особи сімох російських військових, які вчинили вбивство цивільних громадян в Ізюмському районі. Розслідується понад 4500 кримінальних проваджень, до суду направлено 13 обвинувальних актів щодо 18 окупантів.
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