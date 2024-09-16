Скільки воєнних злочинів вдалося викрити в Ізюмі на Харківщині

Місто Ізюм. Фото: ukrainer

Від деокупації міста Ізюм Харківської області пройшло два роки. Протягом цього часу правоохоронці вели розслідування щодо російських воєнних злочинів.

Про результати розповів начальник управління протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в ефірі телемарафону.

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Розслідування воєнних злочинів в Ізюмі

Відом, що місто перебувало під окупацією від початку квітня до 10 вересня 2022 року. Поблизу нього було виявлено одне з найбільш масових поховань.

За словами Борисенка, наразі правоохоронцям вже вдалося ідентифікувати 390 тіл, серед яких 39 загиблих — мешканці одного житлового будинку. Людей ховали цілими сімʼями, були навіть випадки, коли в одній могилі перебували п'ять-шість тіл.

Також правоохоронці створили інтерактивну карту, на яку нанесли місця виявлення й зникнення людей та місця облаштування блокпостів російських окупантів.

Загалом на території міста та району було виявлено вісім катівень: до затриманих застосовували тортури, фізичне, психологічне та сексуальне насильство.

"Слідство триває. І маємо вже певні результати. Правоохоронці встановили двох окупантів, причетних до вбивства українського дитячого письменника Володимира Вакуленка, тіло якого було виявлено на місці масового поховання в Ізюмі. Триває судовий розгляд. Їм загрожує довічне увʼязнення", — розповів Борисенко.

Правоохоронці встановили особи сімох російських військових, які вчинили вбивство цивільних громадян в Ізюмському районі. Розслідується понад 4500 кримінальних проваджень, до суду направлено 13 обвинувальних актів щодо 18 окупантів.