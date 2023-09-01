Як у Харкові організувала навчання у метро

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Цього року в Харківській області навчатиметься понад 345 тисяч дітей, переважна більшість закладів освіти стартують у режимі онлайн. Однак у Харкові 19 шкіл готуються до часткового впровадження змішаного навчання — уроки відбуватимуться на станціях метрополітену. Але це лише 3% навчальних закладів усього регіону. Про те, як проходитиме навчання у харківській підземці — читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Навчання у метро

Про плани запровадити навчання для школярів у метрополітені міська влада розповіла минулого місяця, на той момент це був один з варіантів.

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Сам мер Харкова Ігор Терехов тоді заявляв, що перехід до змішаної системи навчання у школах є необхідним, а справді безпечним місцем, де можна було б організувати навчальний процес у Харкові, називав метрополітен.

"Що стосується першокласників — це катастрофа. Бо ніхто їх онлайн не навчить писати, не поставить руку, як кажуть. І саме головне: діти не стають соціальними, ми будемо мати труднощі в майбутньому", — вважає мер.

Шкільні кабінети

Навчальні класи в метро менші, ніж звичайні, площею 40 квадратних метрів, і в них можна розмістити до 20 дітей. У цих класах є парти, дошки та необхідне обладнання.

Ці класи збірні, організовані за принципом збору дітей із різних шкіл району. Однак кожен з батьків залишає за собою право відновити своє навчання у своїй школі, коли це стане можливим. Це тимчасовий захід, допомога в умовах воєнного стану.

Загалом у харківській підземці облаштували 17 таких класів, вони розташовані на п’яти станціях метро: Університет, Академіка Павлова, Метробудівників, Перемога та Тракторний завод. Навчатися в них буде понад 1000 дітей — більшість із них першокласники.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Шлях до підземної школи

Для перевезення дітей до станції метро міська рада залучила 34 автобуси. Кожен автобус матиме педагогічного працівника, який допоможе дітям під час подорожі.

"Ми організували логістику, бо діти у нас мешкають у різних куточках міста. Вони приходитимуть з батьками чи самі, залежно від їхнього віку, до своєї школи, звідки ми їх забиратимемо на шкільних автобусах", — розповідає міський голова.

Розклад уроків

Уроки проводяться відповідно до звичного розкладу для офлайн та онлайн-занять. Офлайн учні навчаються 2-3 дні на тиждень, а 3-2 дні — онлайн. Один і той самий вчитель буде проводити заняття в обох форматах.

Зміни в розкладі полягають у тому, що офлайн-уроки починаються з ранку о 9:00 і закінчуються о 12:00. Після цього класи будуть прибрані і провітрені, а друга зміна розпочнеться о 13:00 і завершиться о 16:00. Отже, один клас буде використовуватися двічі за один день.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Процес навчання

На кожній зі станцій окрім вчителів також працюють тьютори, медичний персонал, психологи та охоронці. Перерви між заняттями для учнів не означають вихід на вулицю. Натомість тьютори та психологи працюватимуть з ними в коридорах. У Департаменті освіти підкреслили, що у випадку повітряної тривоги діти не покидають метро до її закінчення, навіть якщо їхні уроки вже завершилися. Також учнів підземки забезпечуватимуть щоденним безплатним харчуванням в одноразових ланчбоксах.

Навчальний клас у метрополітені. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Харкові провели свято Першого дзвоника у метрополітені.

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