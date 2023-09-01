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Как в Харькове организовали обучение в метро

1 сентября 2023 21:30
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор
Как в Харькове организовала обучение в метро
Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлия Бойко
Юлия Бойко
Редактор

В этом году в Харьковской области будут учиться более 345 тысяч детей, подавляющее большинство учебных заведений стартуют в режиме онлайн. Однако в Харькове 19 школ готовятся к частичному внедрению смешанного обучения уроки будут проходить на станциях метрополитена. Но это всего 3% учебных заведений всего региона. О том, как будет проходить обучение в харьковской подземке, читайте в материале Новини.LIVE.

Обучение в метро

О планах ввести обучение для школьников в метрополитене городские власти рассказали в прошлом месяце, на тот момент это был один из вариантов.

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Сам мэр Харькова Игорь Терехов тогда заявлял, что переход к смешанной системе обучения в школах является необходимым, а действительно безопасным местом, где можно было бы организовать учебный процесс в Харькове, называл метрополитен.

"Что касается первоклассников — это катастрофа. Потому что никто их онлайн не научит писать, не поставит руку, как говорится. И самое главное: дети не становятся социальными, мы будем испытывать трудности в будущем", — считает мэр.

Школьные кабинеты

Учебные классы в метро меньше, чем обычные, с площадью 40 квадратных метров, и в них можно разместить до 20 детей. В этих классах парты, доски и все необходимое оборудование.

Эти классы сборные, организованные по принципу сбора детей из разных школ района. Однако каждый родитель оставляет за собой право возобновить свое обучение в своей школе, когда это станет возможным. Это временная мера, помощь в условиях военного положения.

Всего в харьковской подземке обустроили 17 таких классов, они находятся на пяти станциях метро: Университет, Академика Павлова, Метростроителей, Победа и Тракторный завод. Учиться в них будет более 1000 детей большинство первоклассников.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Путь в подземную школу

Для перевозки детей к станции метро городской совет задействовал 34 автобуса. В каждом автобусе будет педагог, который поможет детям во время путешествия.

"Мы организовали логистику, потому что дети у нас живут в разных уголках города. Они будут приходить с родителями или сами, в зависимости от их возраста, в свою школу, откуда мы будем их забирать на школьных автобусах", — рассказывает городской голова.

Расписание уроков

Уроки проводятся в соответствии с привычным расписанием для оффлайн и онлайн занятий. Оффлайн дети будут учится 2-3 дня в неделю, а 3-2 дня онлайн. Один и тот же учитель будет проводить занятия в обоих форматах.

Изменения в расписании заключаются в том, что офлайн уроки начинаются с утра в 9:00 и заканчиваются в 12:00. После этого классы будут убраны и проветрены, а вторая смена начнется в 13.00 и завершится в 16.00. Следовательно, один класс будет использоваться дважды за один день.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Процесс обучения

На каждой из станций кроме учителей также работают тьюторы, медицинский персонал, психологи и охранники. Перерывы между занятиями для учащихся не означают выход на улицу. Тьюторы и психологи будут работать с ними в коридорах. В Департаменте образования подчеркнули, что в случае воздушной тревоги дети не покидают метро до ее окончания, даже если их уроки уже завершились. Также учеников будут обеспечивать ежедневным бесплатным питанием в одноразовых ланчбоксах.

Учебный класс в метрополитене. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Харькове провели праздник Первого звонка в метрополитене.

Также мы писали о том, что во время онлайн-встречи с украинскими школьниками в честь Дня знаний Президент Украины Владимир Зеленский представил образовательное приложение "Мрия". Оно будет помогать миллионам как детей, так и взрослых.

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