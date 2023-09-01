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У Харкові перший дзвоник пролунав у переході метрополітену

1 вересня 2023 13:21
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор
У Харкові перший дзвоник пролунав у переході метрополітену
Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
3ceece1b-0fa0-4db4-6c2f-d0702c083c00 - Юлія Бойко
Юлія Бойко
Редактор

Перший дзвінок пройшов в кожній школі, але онлайн, традиційні масові гулянні були відміненні задля безпеки дітей. Але для першокласників та одинадцятикласників провели символічну загальноміську лінійку в переході Харківської підземки

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Сотні школярів розпочали новий навчальний рік у метрополітені, для когось це був самий перший дзвоник, для когось передостанній. 

  • Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
  • Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
  • Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
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Під час святкування школярі дякували своїм батькам та українських захисників, а також вітали гостей заходу народними танцями.

Виступ на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE 

Традиційно подзвонити в перший дзвоник довірили найкращим учням Харкова, разом з ними це зробили їхні батьки та харківський міський голова Ігор Терехов. 

Школярі дзвонять у перший дзвоник на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE 

"Маю надію, що ми більше не будемо так святкувати, але я впевнений, що ви точно запам'ятаєте на все життя те, що тут сьогодні відбувається", — звернувся Ігор Терехов до школярів. 

Також мер Харкова пообіцяв, що після перемоги школярі будуть відзначати свято першого дзвоника на найбільшій площі Європи. 

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Першокласниця на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE 

Харківській метрополітей вже невперше стає майданчиком для міських свят, до цього його прикрашали до Великодня

Також ми писали про те, що у Харкові дітей планують навчати в метро. 

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