У Харкові перший дзвоник пролунав у переході метрополітену

Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Перший дзвінок пройшов в кожній школі, але онлайн, традиційні масові гулянні були відміненні задля безпеки дітей. Але для першокласників та одинадцятикласників провели символічну загальноміську лінійку в переході Харківської підземки.

Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.

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Сотні школярів розпочали новий навчальний рік у метрополітені, для когось це був самий перший дзвоник, для когось передостанній.

Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE 1 / 3

Під час святкування школярі дякували своїм батькам та українських захисників, а також вітали гостей заходу народними танцями.

Виступ на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Традиційно подзвонити в перший дзвоник довірили найкращим учням Харкова, разом з ними це зробили їхні батьки та харківський міський голова Ігор Терехов.

Школярі дзвонять у перший дзвоник на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

"Маю надію, що ми більше не будемо так святкувати, але я впевнений, що ви точно запам'ятаєте на все життя те, що тут сьогодні відбувається", — звернувся Ігор Терехов до школярів.

Також мер Харкова пообіцяв, що після перемоги школярі будуть відзначати свято першого дзвоника на найбільшій площі Європи.

Першокласниця на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE

Харківській метрополітей вже невперше стає майданчиком для міських свят, до цього його прикрашали до Великодня.

Також ми писали про те, що у Харкові дітей планують навчати в метро.