У Харкові перший дзвоник пролунав у переході метрополітену
Перший дзвінок пройшов в кожній школі, але онлайн, традиційні масові гулянні були відміненні задля безпеки дітей. Але для першокласників та одинадцятикласників провели символічну загальноміську лінійку в переході Харківської підземки.
Про це повідомляє кореспондент Новини.LIVE з місця події.
Свято у метро
Сотні школярів розпочали новий навчальний рік у метрополітені, для когось це був самий перший дзвоник, для когось передостанній.
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Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
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Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
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Першокласники на святковій лінійці. Фото: Новини.LIVE
Під час святкування школярі дякували своїм батькам та українських захисників, а також вітали гостей заходу народними танцями.
Традиційно подзвонити в перший дзвоник довірили найкращим учням Харкова, разом з ними це зробили їхні батьки та харківський міський голова Ігор Терехов.
"Маю надію, що ми більше не будемо так святкувати, але я впевнений, що ви точно запам'ятаєте на все життя те, що тут сьогодні відбувається", — звернувся Ігор Терехов до школярів.
Також мер Харкова пообіцяв, що після перемоги школярі будуть відзначати свято першого дзвоника на найбільшій площі Європи.
Харківській метрополітей вже невперше стає майданчиком для міських свят, до цього його прикрашали до Великодня.
Також ми писали про те, що у Харкові дітей планують навчати в метро.