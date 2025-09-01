Відео
Як у Харкові зустріли Перший дзвоник — фоторепортаж

Як у Харкові зустріли Перший дзвоник — фоторепортаж

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 14:25
Перше вересня у Харкові — фото
Перший дзвоник у Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

У Харкові 1 вересня розпочалося зі шкільних дзвоників і привітань. Діти й дорослі зібралися разом, щоб відзначити старт навчального року.

На свято до школярів у Харкові завітала журналістка Новини.LIVE  Вероніка Марченко й зробила фоторепортаж.

Харків 1 вересня
Перший дзвоник у Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Перший дзвоник у Харкові — як відзначили свято 

Сьогодні, 1 вересня, у школах Харкова відбувся Перший дзвоник — школярі повернулися з канікул, аби продовжувати навчання.

Харків 1 вересня
Мер Харкова Ігор Терехов в одній зі шкіл під час Першого дзвоника. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE
Харків 1 вересня
Перший дзвоник у Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Для багатьох першокласників цей день став особливим — вони вперше переступили поріг школи та відчули атмосферу великої учнівської родини.

Також в одній зі шкіл на Святі першого дзвоника був присутній міський голова Харкова Ігор Терехов.

За словами мера Харкова, сьогодні розпочалися заняття у 7 підземних школах. В планах побудувати ще три.

Харків 1 вересня
Перший дзвоник у Харкові. Фото: Вероніка Марченко/Новини.LIVE

Терехов повідомив, що шкільне навчання повертається до Харкова і вже понад 17 тисяч дітей пішли до школи.

Крім того, мер міста повідомив про плани побудувати підземний дитячий садочок.

Зазначимо, що 1 вересня святкування Першого дзвоника у Києві перервала повітряна тривога.

У День знань, 1 вересня, Володимир Зеленський завітав на Перший дзвоник до однієї зі шкіл у Київській області.

вчителі Харків школярі 1 вересня Перший дзвоник День знань 2025
Вероніка Марченко - журналіст
Автор:
Вероніка Марченко
