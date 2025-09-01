Первое сентября в Харькове — фото

Первый звонок в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

В Харькове 1 сентября началось со школьных звонков и поздравлений. Дети и взрослые собрались вместе, чтобы отметить старт учебного года.

На праздник к школьникам в Харькове пришла журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко и сделала фоторепортаж.

Первый звонок в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Первый звонок в Харькове — как отметили праздник

Сегодня, 1 сентября, в школах Харькова состоялся Первый звонок — школьники вернулись с каникул, чтобы продолжать обучение.

Мэр Харькова Игорь Терехов в одной из школ во время Первого звонка. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Первый звонок в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Для многих первоклассников этот день стал особенным — они впервые переступили порог школы и почувствовали атмосферу большой ученической семьи.

Также в одной из школ на Празднике первого звонка присутствовал городской голова Харькова Игорь Терехов.

По словам мэра Харькова, сегодня начались занятия в 7 подземных школах. В планах построить еще три.

Первый звонок в Харькове. Фото: Вероника Марченко/Новини.LIVE

Терехов сообщил, что школьное обучение возвращается в Харьков и уже более 17 тысяч детей пошли в школу.

Кроме того, мэр города сообщил о планах построить подземный детский сад.

Отметим, что 1 сентября празднование Первого звонка в Киеве прервала воздушная тревога.

В День знаний, 1 сентября, Владимир Зеленский посетил Первый звонок в одной из школ в Киевской области.