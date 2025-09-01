Первое сентября в Харькове — фото

Как в Харькове встретили Первый звонок — фоторепортаж
В Харькове 1 сентября началось со школьных звонков и поздравлений. Дети и взрослые собрались вместе, чтобы отметить старт учебного года.
На праздник к школьникам в Харькове пришла журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко и сделала фоторепортаж.
Первый звонок в Харькове — как отметили праздник
Сегодня, 1 сентября, в школах Харькова состоялся Первый звонок — школьники вернулись с каникул, чтобы продолжать обучение.
Для многих первоклассников этот день стал особенным — они впервые переступили порог школы и почувствовали атмосферу большой ученической семьи.
Также в одной из школ на Празднике первого звонка присутствовал городской голова Харькова Игорь Терехов.
По словам мэра Харькова, сегодня начались занятия в 7 подземных школах. В планах построить еще три.
Терехов сообщил, что школьное обучение возвращается в Харьков и уже более 17 тысяч детей пошли в школу.
Кроме того, мэр города сообщил о планах построить подземный детский сад.
