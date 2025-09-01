Відео
Головна Харків У Харкові збудують перший в Україні підземний садочок

У Харкові збудують перший в Україні підземний садочок

Ua ru
Дата публікації: 1 вересня 2025 12:53
Ігор Терехов сказав, скільки у Харкові збудують підземних шкіл і садочків
Мер Харкова Ігор Терехов вітає школярів із початком навчання. Фото: Новини.LIVE

У Харкові 1 вересня розпочався новий навчальний рік у семи підземних школах міста. Цього дня за парти сіли понад 17 тисяч школярів.

Про це в коментарі Новини.LIVE повідомив мер міста Ігор Терехов.

За словами очільника міста, на сьогодні вже зведено три нові підземні школи, а до кінця року планують добудувати ще три. Разом із цими закладами навчання наразі проходить у семи спеціально облаштованих школах та шести укриттях метрополітену.

Терехов подякував педагогам і будівельникам, які долучилися до реалізації проєкту, а також висловив вдячність українським військовим, завдяки яким, за його словами, стало можливим відновлення безпечного очного навчання у місті.

null
Діти у класі підземної школи. Фото: Новини.LIVE

Окремо мер торкнувся питання дошкільної освіти. Він повідомив, що Харків уже має готову проєктно-кошторисну документацію для спорудження першого в Україні підземного дитячого садочка. Будівництво планують розпочати найближчим часом, і воно буде дорожчим, ніж проєкт школи.

null
Ігор Терехов у підземній школі. Фото: Новини.LIVE

"Проєктна кошторисна документація розроблена, і так, він коштує вдвічі більше, ніж підземна школа, на жаль так. Зовсім інші вимоги є. Але нам необхідно, бо є потреба в дитячих садочках, і є необхідність їх будувати", — пояснив мер міста. 

Також Ігор Терехов зазначив, що Харків став першим містом в Україні, де реалізували ідею підземних шкіл, а розроблену тут документацію вже використовують у Запоріжжі та в інших громадах, які готуються до будівництва подібних освітніх закладів.

Нагадаємо, ректорка ХНУ ім. В.Н. Каразіна розповіла, як працюватиме навчальний заклад в умовах війни.

Також раніше мер Ігор Терехов розповів, що змінилося у місті за рік. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
