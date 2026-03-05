Відео
Україна
Головна Харків Як влада прифронтових громад планує подолати демографічну кризу

Як влада прифронтових громад планує подолати демографічну кризу

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 16:08
Сім’ї з дітьми на прифронтових територіях можуть отримати додаткову фінансову надбавку
Евакуація з прифронтових територій. Фото: ДСНС

Асоціація прифронтових міст та громад (АПМГ) пропонує запровадити спеціалізовану державну програму підтримки сімей з дітьми, які проживають у зонах високого воєнного ризику. Причина — демографічна криза.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Асоціації.

Зазначається, що станом на сьогодні в Україні на одного новонародженого припадає троє померлих.

"Постійні обстріли, вимушена евакуація та безпекова нестабільність ставлять під загрозу саме існування життя на цих територіях у довгостроковій перспективі", — йдеться в повідомленні.

Голова Асоціації, мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що народження дитини сьогодні напряму залежить від відчуття безпеки, стабільного доходу, доступного житла, якісної медицини, відкритих шкіл і дитсадків.

"У прифронтових регіонах ці умови вкрай нестабільні. Тому держава має запровадити окремий демографічний пакет саме для таких територій", — наголосив він.

Пропонується запровадити такі механізми підтримки батьківства:

  • фінансова підтримка: запровадження спеціальної "прифронтової надбавки" при народженні дитини;
  • спрощення процедур: автоматичне продовження соціальних виплат матерям без бюрократичних перепон у громадах з високим ризиком;
  • трудові гарантії: законодавче розширення прав на гнучкий графік роботи та сувора заборона на звільнення матерів без надання альтернативного місця праці;
  • здоров’я та реабілітація: обов’язкова інтеграція професійної психологічної допомоги для вагітних та молодих матерів у систему первинної медицини.

Діти війни

Нещодавно в Україні з’явився закон про обов’язкову евакуацію дітей з небезпечних територій. Органи опіки разом із поліцією можуть забирати дітей без згоди батьків.

Крім того, у парламенті зареєстровано ініціативу, за якою всі діти, які проживали в умовах повномасштабної агресії та воєнного стану, визнаються такими, що постраждали — без доведення індивідуальних обставин.

Харків діти Ігор Терехов війна в Україні фронт
Іванна Чайка - редактор
Автор:
Іванна Чайка
