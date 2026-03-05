Эвакуация с прифронтовых территорий. Фото: ГСЧС

Из-за серьезного демографического спада в стране Ассоциация прифронтовых городов и громад предложила внедрить специальную государственную программу поддержки семей с детьми, проживающих в районах повышенного военного риска.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.

Как Ассоциация прифронтовых городов и громад планирует поддерживать молодых родителей

Отмечается, что по состоянию на сегодня в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших.

"Постоянные обстрелы, вынужденная эвакуация и нестабильность в сфере безопасности ставят под угрозу само существование жизни на этих территориях в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

Председатель Ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов.

"В прифронтовых регионах эти условия крайне нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий", — подчеркнул он.

Предлагается ввести следующие механизмы поддержки отцовства:

финансовая поддержка: введение специальной "прифронтовой надбавки" при рождении ребенка;

упрощение процедур: автоматическое продолжение социальных выплат матерям без бюрократических преград в общинах с высоким риском;

трудовые гарантии: законодательное расширение прав на гибкий график работы и строгий запрет на увольнение матерей без предоставления альтернативного места работы;

здоровье и реабилитация: обязательная интеграция профессиональной психологической помощи для беременных и молодых матерей в систему первичной медицины.

Дети войны

Недавно в Украине появился закон об обязательной эвакуации детей из опасных территорий. Органы опеки вместе с полицией могут забирать детей без согласия родителей.

Кроме того, в парламенте зарегистрирована инициатива, по которой все дети, проживавшие в условиях полномасштабной агрессии и военного положения, признаются пострадавшими — без доказательства индивидуальных обстоятельств.