Семьи на фронте могут получить новые социальные гарантии
Из-за серьезного демографического спада в стране Ассоциация прифронтовых городов и громад предложила внедрить специальную государственную программу поддержки семей с детьми, проживающих в районах повышенного военного риска.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Ассоциации.
Как Ассоциация прифронтовых городов и громад планирует поддерживать молодых родителей
Отмечается, что по состоянию на сегодня в Украине на одного новорожденного приходится трое умерших.
"Постоянные обстрелы, вынужденная эвакуация и нестабильность в сфере безопасности ставят под угрозу само существование жизни на этих территориях в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.
Председатель Ассоциации, мэр Харькова Игорь Терехов отметил, что рождение ребенка сегодня напрямую зависит от ощущения безопасности, стабильного дохода, доступного жилья, качественной медицины, открытых школ и детсадов.
"В прифронтовых регионах эти условия крайне нестабильны. Поэтому государство должно ввести отдельный демографический пакет именно для таких территорий", — подчеркнул он.
Предлагается ввести следующие механизмы поддержки отцовства:
- финансовая поддержка: введение специальной "прифронтовой надбавки" при рождении ребенка;
- упрощение процедур: автоматическое продолжение социальных выплат матерям без бюрократических преград в общинах с высоким риском;
- трудовые гарантии: законодательное расширение прав на гибкий график работы и строгий запрет на увольнение матерей без предоставления альтернативного места работы;
- здоровье и реабилитация: обязательная интеграция профессиональной психологической помощи для беременных и молодых матерей в систему первичной медицины.
Дети войны
Недавно в Украине появился закон об обязательной эвакуации детей из опасных территорий. Органы опеки вместе с полицией могут забирать детей без согласия родителей.
Кроме того, в парламенте зарегистрирована инициатива, по которой все дети, проживавшие в условиях полномасштабной агрессии и военного положения, признаются пострадавшими — без доказательства индивидуальных обстоятельств.
Читайте Новини.LIVE!