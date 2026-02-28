Росія атакувала Харків дроном на оптоволокні: як захистити місто від FPV.

Оптоволоконний FPV-дрон, який упав у Харкові 25 лютого. Фото: Харківська обласна прокуратура

У Харкові 25 лютого вперше зафіксували російський FPV-дрон із керуванням через оптоволоконний кабель. Ця технологія небезпечна, але запобігти їй — можна.

Про це в ефірі Суспільного сказав авіаційний експерт Костянтин Криволап, передає Новини.LIVE.

Атака дрона із оптоволокном на Харків — РЕБ не діє

25 лютого РФ застосувала в Харкові безпілотник із керуванням через оптоволокно, який долетів до околиць міста. За словами авіаційного експерта Костянтина Криволапа, нинішні технології дозволяють таким дронам долати відстань до 25–30 км, а в окремих випадках — навіть близько 40 км, що робить їх потенційно здатними досягати центру Харкова з кордону Бєлгороду.

Оптоволокно на дереві від FPV-дрону. Фото: Харківська обласна прокуратура

Відмінність таких дронів у засобі зв’язку: вони не використовують радіосигналів, а повністю керуються через оптоволоконний кабель, що тягнеться за ними під час польоту. Через це традиційні радари та радіоелектронні засоби боротьби (РЕБ) не працюють на такі апарати.

Як збивати дрони на оптоволокні

FPV-дрон на оптоволокні, впавший у Харкові 25 лютого. Фото: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Для збиття FPV-дронів можуть застосовувати спеціальні перехоплювачі — безпілотники, здатні перехоплювати інші дрони в повітрі. Також експерти називають одним із ефективних способів протидії, використання радіолокаційних систем та прив’язних аеростатів, які можуть виявляти такі дрони в повітрі.

Раніше ми повідомляли, що російські оптоволоконні дрони завдавали ударів по Харківщині, проте до міста — не долітали.

Україна також робить велику ставку на розвиток та виробництво FPV-дронів. За 2025 рік українська оборонна промисловість зробила справжній ривок у виробництві безпілотників.