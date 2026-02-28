Видео
Харьков FPV-дроны долетают до Харькова — как защитить город

FPV-дроны долетают до Харькова — как защитить город

Дата публикации 28 февраля 2026 18:17
Россия атаковала Харьков дроном на оптоволокне: как оградить город от FPV.
Оптоволоконный FPV-дрон, упавший в Харькове 25 февраля. Фото: Харьковская областная прокуратура

25 февраля в Харькове впервые упал российский FPV-дрон на оптоволокне. Это технология, которой очень сложно противодействовать, но способы существуют.

Об этом в эфире Суспільного сказал авиационный эксперт Константин Криволап, передает Новини.LIVE.

25 февраля РФ применила в Харькове беспилотник с управлением через оптоволокно, который долетел до окраин города. По словам авиационного эксперта Константина Криволапа, нынешние технологии позволяют таким дронам преодолевать расстояние до 25–30 км, а в отдельных случаях даже около 40 км, что делает их потенциально способными достигать центра Харькова с белгородской границы.

Оптоволокно от FPV-дрона в Харькове
Оптоволокно на дереве от FPV-дрона. Фото: Харьковская областная прокуратура

Отличие таких дронов в способе связи: они не используют радиосигналы, а полностью управляются через оптоволоконный кабель, тянущийся за ними во время полета. Поэтому традиционные радары и радиоэлектронные средства борьбы (РЭБ) не работают на такие аппараты.

Как противодействовать дронам на оптоволокне

Упавший FPV-дрон в Харькове
FPV-дрон на оптоволокне, упавший в Харькове 25 февраля. Фото: Сергей "Флэш" Бескрестнов

Для сбития FPV-дронов могут использовать специальные перехватчики — беспилотники, способные перехватывать другие дроны в воздухе. Также эксперты называют одним из эффективных способов противодействия, использования радиолокационных систем и привязаных аэростатов, которые могут обнаруживать такие дроны в воздухе.

Ранее мы сообщали, что российские оптоволоконные дроны наносили удары по Харьковщине, однако в город — не долетали.

Украина также делает большую ставку на развитие и производство FPV-дронов. За 2025 год украинская оборонная промышленность совершила настоящий рывок в производстве беспилотников.

Харьков ППО атака FPV-дроны
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
