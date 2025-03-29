Волонтер Фумінорі Цучіко збирає донати для харків'ян

Японський волонтер Фумінорі Цучіко. Фото: Новини.LIVE

Японський волонтер Фумінорі Цучіко збирає донати у центрі Харкова. Кошти потрібні для утримання його кафе, в якому щодня безкоштовно годують українців.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE у суботу, 29 березня.

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Кафе Фумінорі Цучіко знаходиться на Салтівці у Харкові. Японський волонтер закликає українців задонатити та допомогти тим, хто цього потребує.

"У нас в Харкові працює безкоштовний кафетерій. Щодня ми годуємо українців та видаємо 1000 обідів", — каже Фумінорі Цучіко.

Фумінорі Цучіко збирає донати. Фото: Новини.LIVE

Японський волонтер Фумінорі Цучіко у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, нещодавно Фумінорі Цучіко отримав українське громадянство. Він нарешті зміг відкрити банківський рахунок та подав документи для дозволу на постійне проживання.

Раніше відомий японський волонтер заявляв про те, що може покинути Україну. Фумінорі Цучіко мав проблеми з міграційною службою — попри численні звернення, йому не давали посвідку на тимчасове проживання.

Також ми раніше розповідали про кафе Фумінорі Цутіко. Чоловік почав підтримувати харків'ян з початку повномасштабного вторгнення. Щодня стравами волонтера приходять поласувати сотні людей.