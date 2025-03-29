Волонтер Фуминори Цучико собирает донаты для харьковчан

Японский волонтер собирает донаты для помощи харьковчанам — видео
Японский волонтер Фуминори Цучико собирает донаты в центре Харькова. Средства нужны для содержания его кафе, в котором ежедневно бесплатно кормят украинцев.
Об этом сообщает корреспондентка Новини.LIVE в субботу, 29 марта.
Ежедневно раздают тысячу обедов
Кафе Фуминори Цучико находится на Салтовке в Харькове. Японский волонтер призывает украинцев задонатить и помочь тем, кто в этом нуждается.
"У нас в Харькове работает бесплатный кафетерий. Ежедневно мы кормим украинцев и выдаем 1000 обедов", — говорит Фуминори Цучико.
Напомним, недавно Фуминори Цучико получил украинское гражданство. Он наконец смог открыть банковский счет и подал документы для разрешения на постоянное проживание.
Ранее известный японский волонтер заявлял о том, что может покинуть Украину. Фуминори Цучико имел проблемы с миграционной службой — несмотря на многочисленные обращения, ему не давали вид на жительство.
Также мы ранее рассказывали о кафе Фуминори Цучико. Мужчина начал поддерживать харьковчан с начала полномасштабного вторжения. Ежедневно блюдами волонтера приходят полакомиться сотни людей.
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