Єдність міст під час війни: Терехов підбив підсумки візиту в Полтаву
18 липня 2026 20:57
Термінова новина
Мер Харкова Ігор Терехов підбив підсумки свого візиту до Полтави у суботу, 18 липня. Він зазначив, що повертається з відчуттям, ніби побував не лише у сусідньому місті, а у добрих друзів. За його словами, майже на кожній зустрічі були теплі слова про Харків.
Про це Ігор Терехов повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.
Візит Терехова до Полтави 18 липня
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