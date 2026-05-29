Ігор Терехов: Наші діти заслуговують на мир та безпеку

Ігор Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов привітав українських випускників з Останнім дзвоником та відзначив стійкість покоління, яке дорослішало в умовах пандемії, дистанційного навчання, блекаутів та повномасштабної війни.

"Вся Україна вже бачила символ цього покоління - випускний вальс харківських дітей біля руїн 134-ї школи у 2022 році. А нині — не лише у Харкові, а по всій Україні — діти знову чують дзвоник, складають іспити та будують плани", — написав Терехов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, майбутнє країни будуватимуть ті, хто сьогодні стоїть на шкільних лінійках у Харкові, Херсоні, Запоріжжі, Миколаєві, Сумах, Дніпрі, Одесі та Києві — у містах і громадах, які жили під обстрілами.

"Я хочу, щоб кожен випускник знав: ми пишаємося вами не лише за результати. Ми пишаємося тим, як ви пройшли цей шлях. Тим, що не перестали вчитися. Тим, що зберегли в собі світло", — наголосив він.

Терехов закликав зробити все, щоб молодь могла не лише виживати, а повноцінно жити, навчатися та будувати майбутнє в Україні.

"Бо після всього, що ви пережили, ви заслуговуєте не лише на атестат. Ви заслуговуєте на мир. На безпеку. На великі можливості. На країну, яка вміє берегти своїх дітей", — підсумував голова АПМГ.

Як повідомляли Новини.LIVE, раніше Терехов заявив, що Україні потрібна економіка, заснована на технологічних рішеннях, а не на дешевій робочій силі. На його думку, масове залучення трудових мігрантів може негативно вплинути на повернення українців з-за кордону та призвести до відтоку коштів з економіки країни.

Також очільник АПМГ під час World Urban Forum 13 у Баку заявив, що нова державна житлова політика повинна стати одним із ключових елементів повоєнного відновлення України. Він підкреслив, що саме доступне житло має допомогти повернути людей, утримати кадри та сприяти відновленню економіки держави.