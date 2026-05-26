Терехов: майбутнє України — у поверненні своїх людей та розвитку технологій

Ігор Терехов.

Україні потрібна економіка технологічних рішень, а не дешевих рук, держава має за кожного свого громадянина, а не масово завозити трудових мігрантів, які вимиватимуть гроші з нашої економіки. Натомість масовий імпорт працівників стане ударом по мотивації українців повертатися додому.

Про це повідомляє Новини.LIVE, таке переконання висловив голова Асоціації прифронтових міст України Ігор Терехов у своєму матеріалі для "Інтерфакс-Україна".

Україні потрібна економіка технологій

"В Україні є люди. Мільйони людей. Людей, яких війна викинула з нормального життя. Переселенці. Ветерани. Молодь, яка не розуміє, чи є в неї майбутнє тут. Люди старшого віку, яких ринок праці давно списав. І замість того, щоб повернути цих людей в економіку, дати їм нову, або, у випадку з молоддю, першу професію, новий шанс, нову опору - ми вже починаємо говорити про масове завезення дешевої робочої сили. Я категорично проти цього. Бо держава не має права подавати своїм людям сигнал: "Ми вже шукаємо вам заміну"", — наголосив Терехов.

І це, переконаний він, важливо не лише для економіки — це важливо для відчуття дому. Для довіри між країною та людьми. Для того, аби розуміти — чи буде українець після війни бачити себе потрібним у власній державі.

"Так, завезти дешеву робочу силу — найпростіше рішення. Але прості рішення дуже часто стають найнебезпечнішими, за які потім розплачуються наші діти та онуки. Бо масовий імпорт працівників — це не лише про ринок праці. Це про ризик соціальної напруги. Про удар по мотивації українців повертатися додому. Про спокусу для бізнесу не вкладатися в людей, освіту, технології та нормальні зарплати", — зазначив очільник АПМГ.

Він навів ще один фактор: десятиліттями українці працювали за кордоном і надсилали гроші додому. Ці гроші тримали родини, малий бізнес, цілі села, а подекуди й міста. Якщо ж Україна сама почне масово завозити дешеву робочу силу, гроші почнуть витікати вже з нашої економіки. Для країни, яка проходитиме через найбільше відновлення у своїй історії, це може стати дуже болючим ударом.

"Гроші, зароблені в Україні, мають працювати на українські родини. На українські громади. На українське відновлення. На українську державу. Україні потрібна не економіка дешевих рук. Україні потрібна економіка сильних ідей та технологічних рішень. Саме тому нам потрібна велика державна програма повернення людей: масштабна перекваліфікація, сучасна технічна освіта, підтримка переселенців, реальна реінтеграція ветеранів, програма повернення українців з-за кордону. Бо люди повертаються туди, де є робота, безпека, житло і відчуття перспективи для своїх дітей", — резюмував Ігор Терехов.

