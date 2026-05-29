Главная Харьков Игорь Терехов: Наши дети заслуживают мира и безопасности

Игорь Терехов: Наши дети заслуживают мира и безопасности

Дата публикации 29 мая 2026 21:31
Игорь Терехов. Фото: facebook.com/ihor.terekhov

Глава Ассоциации прифронтовых городов и громад Игорь Терехов поздравил украинских выпускников с Последним звонком и отметил устойчивость поколения, которое взрослело в условиях пандемии, дистанционного обучения, блэкаутов и полномасштабной войны.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на заявление главы АПГГ.

Терехов поздравил школьников с Последним звонком

"Вся Украина уже видела символ этого поколения - выпускной вальс харьковских детей у руин 134-й школы в 2022 году. А сейчас — не только в Харькове, а по всей Украине — дети снова слышат звонок, сдают экзамены и строят планы", — написал Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, будущее страны будут строить те, кто сегодня стоит на школьных линейках в Харькове, Херсоне, Запорожье, Николаеве, Сумах, Днепре, Одессе и Киеве - в городах и громадах, которые жили под обстрелами.

"Я хочу, чтобы каждый выпускник знал: мы гордимся вами не только за результаты. Мы гордимся тем, как вы прошли этот путь. Тем, что не перестали учиться. Тем, что сохранили в себе свет", — подчеркнул он.

Терехов призвал сделать все, чтобы молодежь могла не только выживать, а полноценно жить, учиться и строить будущее в Украине.

"Потому что после всего, что вы пережили, вы заслуживаете не только аттестат. Вы заслуживаете мира. На безопасность. На большие возможности. На страну, которая умеет беречь своих детей", — подытожил глава АПГГ.

Как сообщали Новини.LIVE, ранее Терехов заявил, что Украине нужна экономика, основанная на технологических решениях, а не на дешевой рабочей силе. По его мнению, массовое привлечение трудовых мигрантов может негативно повлиять на возвращение украинцев из-за рубежа и привести к оттоку средств из экономики страны.

Также глава АПГГ во время World Urban Forum 13 в Баку заявил, что новая государственная жилищная политика должна стать одним из ключевых элементов послевоенного восстановления Украины. Он подчеркнул, что именно доступное жилье должно помочь вернуть людей, удержать кадры и способствовать восстановлению экономики государства.

Мария Коробова - Редактор ленты новостей
Мария Коробова
