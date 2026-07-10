Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка ЧС-2026 Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїРинок праціСвіт туризмуМодаЄвробаченняГрядкаКультАвтоДім та городРинок нерухомостіШтабТехноШоу-бізнес --СпортГроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаКиївВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Харків
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків Терехов закликав ухвалити державну програму безпеки АЗС

Терехов закликав ухвалити державну програму безпеки АЗС

Ua ru
Дата публікації: 10 липня 2026 18:28
Терехов закликав ухвалити державну програму безпеки АЗС
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС. Він зазначив, що це має ініціювати уряд.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним

"Потрібно, щоб на рівні уряду була прийнята державна програма щодо захисту наших АЗС. Мережі заправок з початку війни дуже підтримували нас, військових, комунальні служби, видавали паливо для роботи в надскладних умовах. Сьогодні держава має підставити їм плече, щоб зберегти життя людей  і тих, хто там працює, і тих, хто приїздить заправлятися", — підкреслив Терехов.

Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

"Потрібно надати їм підтримку у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог. Коли є загроза, станції зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні", — наголосив очільник АПМГ.

Читайте також:

Окремо він відзначив, що атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним.

"Ворог все частіше застосовує дрони, які прилітають по автозаправних станціях. Це спрямована атака, щоб посіяти паніку, створити дефіцит пального, ускладнити пересування людей і порушити логістику", — переконаний Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти все частіше атакують АЗС на Харківщині. У зв'язку з безпековою ситуацією всі станції в області тимчасово припиняли роботу. Тепер працює лише відпуск пального, продукти не продаватимуть.

Також нещодавно Терехов заявляв, що Україна має повернути своїх громадян з-за кордонуНа його думку, сенс відновлення країни полягає у тому, щоб люди мали куди повернутися.

Харків АЗС Ігор Терехов
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації