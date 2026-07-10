Терехов закликав ухвалити державну програму безпеки АЗС

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов закликав ухвалити державну програму захисту АЗС. Він зазначив, що це має ініціювати уряд.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, передає Новини.LIVE.

Атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним

"Потрібно, щоб на рівні уряду була прийнята державна програма щодо захисту наших АЗС. Мережі заправок з початку війни дуже підтримували нас, військових, комунальні служби, видавали паливо для роботи в надскладних умовах. Сьогодні держава має підставити їм плече, щоб зберегти життя людей — і тих, хто там працює, і тих, хто приїздить заправлятися", — підкреслив Терехов.

Також він закликав до будівництва мобільних укриттів безпосередньо неподалік станцій, а також підтримки бізнесу, який працює під постійними обстрілами.

"Потрібно надати їм підтримку у встановленні невеликих мобільних укриттів, щоб люди мали можливість сховатися під час повітряних тривог. Коли є загроза, станції зупиняють роботу, але працівникам та водіям немає де подітися. Крім цього, коли страждають наші АЗС, особливо на прифронтових територіях, у прифронтових громадах та містах, їм потрібна допомога. Це пільги в кредитуванні та страхування воєнних ризиків. Це необхідно зробити вже сьогодні", — наголосив очільник АПМГ.

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Окремо він відзначив, що атаки на АЗС мають на меті дестабілізувати ситуацію з пальним.

"Ворог все частіше застосовує дрони, які прилітають по автозаправних станціях. Це спрямована атака, щоб посіяти паніку, створити дефіцит пального, ускладнити пересування людей і порушити логістику", — переконаний Ігор Терехов.

Як писали Новини.LIVE, російські окупанти все частіше атакують АЗС на Харківщині. У зв'язку з безпековою ситуацією всі станції в області тимчасово припиняли роботу. Тепер працює лише відпуск пального, продукти не продаватимуть.

Також нещодавно Терехов заявляв, що Україна має повернути своїх громадян з-за кордону. На його думку, сенс відновлення країни полягає у тому, щоб люди мали куди повернутися.