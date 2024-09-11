Ізраїльська художниця та діти розмалювали бомбосховище харківської лікарні

Ізраїльська художниця та діти в бомбосховищі. Фото: Укрінформ

У Харкові художниця із Ізраїлю Зоя Север спільно з дітьми перетворила бомбосховище міської клінічної дитячої лікарні №16 на яскравий артпростір. Тепер стіни бомбосховища прикрашені кольоровими малюнками: рожевими горами, морськими пейзажами, синіми птахами, білими ведмедями, що займаються баскетболом, та динозаврами. Діти також залишили свої підписи на вже оформлених стінах.

Про це повідомило видання Укрінформ у вівторок, 10 вересня.

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Проєкт "Вікно у світ"

"Ми намалювали усе, що проговорили з дітьми, все, що вони хотіли. Вони були дуже активні, тож я щаслива за них, що все вийшло", — заявила художниця.

Процес колективного малювання тривав три дні, і в ньому брали участь не тільки діти, а й працівники лікарні.

"Я малювала ось цю рожеву гору. Дуже сподобалося, що все, що ми запланували, відбулося, і що так багато можна відтінків створити, правильно змішуючи фарби. Це було цікаво, хоч я ніколи не захоплювалася малюванням", — розповіла 9-класниця Анжеліка.

Аташе з питань культури посольства Ізраїлю в Україні Регіна Шафір та Зоя Север ініціювали проєкт, спрямований на прикрашення бомбосховищ, де перебувають діти. Цей проєкт, який реалізується в лікарнях і школах, отримав назву "Вікно у світ".

"Бо, на жаль, у сховищі не можна відкрити справжнє вікно. Ідея в тому, щоб діти не дивилися на ці "сумні" стіни", — пояснила художниця.

Зоя планує реалізувати цей проєкт також у Києві, Василькові, Дніпрі та Одесі. Фінансову підтримку проєкту надає IT-компанія Intellias.

Психолог Огулнабат Зюкіна заявила, що спільне малювання як частина арттерапії стало важливим інструментом у лікуванні дітей. Лікарня активно використовує цей метод для допомоги маленьким пацієнтам у подоланні агресії, страхів та переживань, зокрема, після втрати близьких. Ця практика дозволяє не тільки розвантажити психіку дітей, але й створити підтримуючу атмосферу в медичному закладі.

Директор лікарні Марина Кучеренко заявила, що у лікарні вже давно прикрашають коридори малюнками та колажами, створеними дітьми. Проте діти все ще змушені проводити значну частину часу в бомбосховищі, що стало необхідним через тривалі тривоги в Харкові.