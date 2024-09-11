Израильская художница и дети разрисовали бомбоубежище харьковской больницы

Израильская художница и дети в бомбоубежище. Фото: Укринформ

В Харькове художница из Израиля Зоя Север совместно с детьми превратила бомбоубежище городской клинической детской больницы №16 в яркое арт-пространство. Теперь стены бомбоубежища украшены цветными рисунками: розовыми горами, морскими пейзажами, синими птицами, белыми медведями, занимающимися баскетболом и динозаврами. Дети также оставили подписи на уже оформленных стенах.

Об этом сообщило издание Укринформ во вторник, 10 сентября.

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Проект "Окно в мир"

"Мы нарисовали все, что проговорили с детьми, все, что они хотели. Они были очень активны, поэтому я счастлива, что все получилось", — заявила художница.

Процесс коллективного рисования длился три дня и в нем участвовали не только дети, но и работники больницы.

"Я рисовала вот эту розовую гору. Очень понравилось, что все, что мы запланировали, произошло, и что так много можно оттенков создать, правильно смешивая краски. Это было интересно, хотя я никогда не увлекалась рисованием", — рассказала 9-классница Анжелика.

Атташе по культуре посольства Израиля в Украине Регина Шафир и Зоя Север инициировали проект, направленный на украшение бомбоубежищ, где находятся дети. Этот проект, реализуемый в больницах и школах, получил название "Окно в мир".

"Ибо, к сожалению, в хранилище нельзя открыть настоящее окно. Идея в том, чтобы дети не смотрели на эти "печальные" стены", — объяснила художница.

Зоя планирует реализовать этот проект в Киеве, Василькове, Днепре и Одессе. Финансовую поддержку проекту оказывает IT-компания Intellias.

Психолог Огулнабат Зюкина заявила, что совместное рисование как часть арттерапии явилось важным инструментом в лечении детей. Больница активно использует этот метод для помощи маленьким пациентам в преодолении агрессии, страхов и переживаний, в частности после потери близких. Эта практика позволяет не только разгрузить психику детей, но создать поддерживающую атмосферу в медицинском учреждении.

Директор больницы Марина Кучеренко заявила, что в больнице уже давно украшают коридоры рисунками и коллажами, созданными детьми. Однако дети все еще вынуждены проводить значительную часть времени в бомбоубежище, что стало необходимым из-за длительных тревог в Харькове.